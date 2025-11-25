Veliko slavlje u obitelji zvijezde Kumova: ''Moj drugorođeni...''

Ecija Ojdanić na Instagramu je objavila fotografije s posebne proslave, a otkrila je i razlog.

Zvijezda ''Kumova'' Ecija Ojdanić na društvenim se mrežama pohvalila velikim razlogom za slavlje.

Naime, njezin sin Jakov proslavio je 16. rođendan.

''Moj drugorođeni ima velikih 16! Mi smo ga proslavili jučer u krugu obitelji, meni je izabrao slavljenik, a ja sam mu sve želje ispunila. Jakov je i dalje, unatoč izazovnim tinejdžerskim godinama, najsmireniji član naše obitelji. Sine moj, želim ti samo da ostaneš takav, mudar, odmjeren, privržen i neizmjeran izvor veselja i ljubavi svima nama! Volimo te do neba i probit nebo!'', napisla je uz prizore s proslave.

Ecija Ojdanić sa sinom Foto: Instagram

Inače, Ecija je Jakova dobila u braku s redateljem Robertom Orhelom, s kojim je od 2009. godine. Osim njega ima i kćer Cvitu koju je dobila s bivšim suprugom Antom Viljevcem.

Ecija Ojdanić sa suprugom Foto: Josip Regovic/Pixsell

Ecija Ojdanić - 3 Foto: PR

Ecija Ojdanić - 2 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

