Zvijezda Kumova pokazala lijepu kćer, zbog koje je otputovala daleko od Hrvatske

Ecija Ojdanić otputovala je u Amsterdam, a tamo ju je dočekala važna osoba u njenom životu.

Glumica Ecija Ojdanić uživa u posebnim trenucima s kćeri Cvitom koja je nedavno započela svoje studentsko putovanje u Amsterdamu.

Ecija je ponosno podijelila nekoliko fotografija s posjeta te otkrila koliko joj znači vidjeti kćer kako započinje novo životno poglavlje.

Na fotografijama, snimljenima ispred Stedelijk muzeja i na poznatom Museumpleinu, Ecija i Cvita poziraju nasmijane i opuštene u jesenskom suncu, dok iza njih prolaznici i studenti uživaju u ležernoj amsterdamskoj atmosferi.

Ecija Ojdanić i kćer Cvita - 3 Foto: Instagram

''Amsterdam je grad i dijamanata, a moj najdraži dijamant brusi svoje znanje i životno iskustvo tu... Ne mogu biti zadovoljnija nego što jesam. P.S. stigla i pašticada'', napisala je Ecija u opisu objave, pokazujući da je osim majčinske podrške, kćeri donijela i dašak domaće kuhinje.

Ecija Ojdanić i kći Foto: Instagram

Ecija je Cvitu dobila s bivšim suprugom Antom Viljevcem, a od 2009. godine u braku je s redateljem Robertom Orhelom s kojim ima sina.

Ecija Ojdanić - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

Galerija 19 19 19 19 19

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Šuput objavila novu fotku sa Šimom s velike večeri u svom životu: ''Momentalno sam rekla da''

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Unatoč ljepoti nije ostvarila karijeru koja joj se smješila, a od smrti ju je spasila partnerica