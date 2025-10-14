Rijedak zajednički izlazak Ecije Ojdanić sa suprugom, bilo ih je teško ne primijetiti!

Na premijeri predstave Parazitska posla u kazalištu Gavella Ecija Ojdanić blistala je uz supruga Roberta Oherla, s kojim se rijetko pojavljuje u javnosti.

Na premijeri predstave Parazitska posla u zagrebačkom kazalištu Gavella pažnju okupljenih plijenila je glumica Ecija Ojdanić, koja je stigla u pratnji svog supruga, poduzetnika Roberta Oherla, s kojim se u javnosti pojavljuje iznimno rijetko.

Ecija je zablistala u elegantnoj crnoj haljini s profinjenim detaljima, dok je njezin suprug odabrao klasičnu, ali ležerno šik kombinaciju – sako i traperice. Par je pozirao s osmijehom, a među okupljenima nije nedostajalo pogleda divljenja.

Ecija Ojdanić sa suprugom Foto: Josip Regovic/Pixsell

Predstava Parazitska posla u produkciji kazališta Moruzgva izazvala je veliko zanimanje, a premijerna izvedba okupila je brojna poznata lica domaće scene.

Ecija Ojdanić s mužem Foto: Instagram

Ecija Ojdanić sa suprugom Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

