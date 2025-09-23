Poznate Hrvatice otkrile su nam na što su potrošile prvi honorar: ''Nek' ovo ne čuju moja djeca!''

Na proslavi 15 godina Kazališta Moruzgva, slavile su se uspomene, ali i otkrivale slatke životne priče. Što misle o trendu prirodnog looka te čime su se zvijezde počastile na početku karijere? Odgovore donosi naš Dino Stošić za IN magazin.

Iz jedne kuhinje do predstava koje pune dvorane, tako ukratko glasi priča Kazališta Moruzgve, koje je upravo proslavilo svojih velikih 15 godina. Proslava nije bila samo pogled unatrag, već i potvrda da su strast, upornost i prijateljstvo, najjača scena na kojoj sve počinje.



''Oni ljudi kojima sam najzahvalnija su Barbara Nola, Ana Begić Tahiri i Ivan Leo Lemo koji su zapravo pristali da napravimo prvu predstavu jer ja uopće nisam imala nikakve ambicije raditi veliko kazalište. Mi smo godinu i pol dana radili po mojoj kuhinji, po Lemovoj kuhinji i taj nevjerojatan uspjeh te prve predstave koju mi dan danas igramo je bio taj val koji me tjerao iz predstave u predstavu'', ispričala je Ecija Ojdanić, ravnateljica kazališta Moruzgva.

Ravnateljica i glumica Ecija Ojdanić nije skrivala emocije, a sve je dirnuo trenutak kada joj se na pozornici pridružio suprug.''Jako mi je drago da, ne samo da me nije zaustavljao, ne bi on mene zaustavljao, ali bi mi bilo puno teže, nego me poticao i bio mi vjetar u leđa i evo to je zapravo i njegov uspjeh i cijele moje obitelji'', dodala je Ecija.

A kad ne vlada scenom, skuplja kilometre. Nedavno se pohvalila i posebnim uspjehom.



''Trčanje je moj ispušni ventil i evo već osam godina pasionirano trčim i mislim da zapravo otkad sam počela trčati su se stvari počele tako nekako još bolje, kvalitetnije, pozitivnije događati. Pripremam se za svoj 13. maraton koji će biti za mjesec dana u Amsterdamu'', priča Ecija.

Neki rođendane radije zaborave, dok su nam drugi već šapnuli kako planiraju proslaviti one jubilarne, i to sa stilom.



''Ja ne slavim inače rođendane. Prošle godine sam proslavila, nakon možda deset godina, taj 45., onako kao što nikad nisam možda slavila. Možda ću tako, ne kažem da ću, možda ću proslaviti 50. tako. Ovaj je doslovno bio ne, ajmo više manje reći, neproslavljen. Evo, jedna mala rolada s bananom zvana mačje oko kod mame i tate doma, jedno malo puhanje u svijećice, jedna fotka i to je to'', priča Ana Begić Tahiri.



''Nisam planirala neku feštu, ja sam namjeravala potpuno ignorirati svoje godine, a posebno 60. rođendan. Pravim se od 50. do kraja života da ću biti 50 plus'', dodala je Ksenija Marinković.

''Planiram, samo vam sad još neću odavati te tajne, to ćemo sačuvati za neke druge trenutke. Puno mi je gore bilo preći 45., a ovu 50., već sam se nakon 45. osjećala kao 'joj, to je već sad 50', tako da ono, okej'', iskreno govori Daria Lorenci Flatz.



Zvijezde ''Kumova'' stigle su u svečanom tonu, ali nisu došle praznih ruku. Darija Lorenci, koja u seriji utjelovljuje Jadranku Akrap, svakodnevno osjeća koliko je serija ušla ljudima pod kožu. A uskoro će joj se u Zaglavama pridružiti i poznata kolegica.



''Znači, strašno sam se zabavljala kad smo snimali. Uglavnom, nije odavde jel, pa onda sam morala raditi na jeziku da napravim kao hrvatski s akcentom. Lik je velika zavodnica i napravit će poprilično intriga po Zaglavama'', otkrila nam je Barbara Nola.



Kada su u pitanju godine i prirodan izgled, svaka žena ima svoju priču.



''Samo ovak na dva sata vratila na tretman u 21., 22., 23. godinu svoju, po malo kolagena da dobijem i onda s tim kolagenom se samo vratim u 40., ranije ne bih. Tako da ta dekada od 40. do 50. je predivna jer negdje taman, bar ja, sam došla sa sobom s nekom točkom na i koja se dogodila'', govori glumica Anita Matić Delić.



''Meni se nekako obrnuto sada dogodilo. Ja sam krenula s majkama i bakama, od 24., a još i od Akademije sam krenula s dadiljama, bakama, majkama i to je sve išlo do nekih 45. da bi sad išlo sad sve mlađe i mlađe uloge. Neka potraje!'', govori B egić Tahiri.



''Ja sebi nisam najljepša kada sam bez šminke, a te slavne dame su se toliko šminkale u svojoj mladosti bespotrebno. Mislim da mi žene naprosto te faze moramo ispucati, ja se skoro uopće nisam šminkala kao mlada, meni su te sve stvari došle na red u mojim kasnim godinama. Ja tek sad guštam u tome, tak da mi ne pada na pamet da pređem na taj trend'', govori Daria Lorenci Flatz.



Rođendani su vrijeme želja i snova, a mnoge od njih naši sugovornici ispunili su već s prvim honorarom.



''Honorar sam potrošila na putovanje i tulum s prijateljima. Nek ovo ne čuju moja djeca!'', otkrila je Ecija Ojdanić.



''Za prvu plaću u Hrvatskom narodnom kazalištu sam si kupila naočale, to je bilo prije 20 godina. Dan danas ih imam, jedanput sam samo stakla promijenila jer su mi se izgulila'', otkrila je Begić Tahiri.

''Ja dan danas imam te traperice, znači kupljene su, ja mislim, 1997.-1998. One su tada koštale, pazi, 800 kuna što je bilo jako puno'', prisjetila se glumica Anita Matić Delić.

U svijetu umjetnosti, kao i životu, najvažniji su ljudi koji nas podržavaju i strast koja nas vodi. A upravo ovakvi događaji dokazuju nam da, bez obzira na prepreke, svaka avantura počinje jednim malim korakom.

