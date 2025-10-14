Obitelj kojoj je Michael Jackson godinama pomagao sad ga optužuje za zlostavljanje

Iako je prošlo 16 godina od njegove smrti, Michael Jackson ponovno se našao na udaru optužbi za zlostavljanje djece.

Michael Jackson izvor je mnogih intriga i kontroverzi i 16 godina nakon svoje tragične smrti, a ni ovoga puta ne može pobjeći od optužbi za zlostavljanje.

Još 1984. sprijateljio se s glavnim menadžerom jednog hotela Dominicom Casciom, koji je sa suprugom dobio petero djece. Jackson je s vremenom postao dio obiteljskog života – zajedničke večere u njihovoj kući u New Jerseyju, izleti, Disneyland, pa i boravci na ranču Neverland u Kaliforniji bili su redoviti. Stariji sin Frank ubrzo nakon punoljetnosti dobio je posao kao pjevačev osobni asistent i jedan od njegovih vjernih branitelja tijekom optužbi za zlostavljanje 1993. i 2005. godine.

Međutim, sada je obitelj Cascio u šokantnom preokretu optužila Jacksona da je tijekom više od 25 godina zlostavljao svih petero njihove djece. Dokumenti podneseni ranije ovog mjeseca na sudu u Kaliforniji, a u koje je uvid imalo nedjeljno izdanje Daily Maila, optužuju pjevača za zlostavljanje, manipulaciju i mentalno uvjetovanje svih članova obitelji.

Svako dijete vjerovalo je da je samo ono bilo žrtva, a tek nakon emitiranja dokumentarca "Leaving Neverland" 2019. godine otkrili su da dijele slična iskustva. U sudskim dokumentima navodi se da je Jackson svako dijete uvjeravao u to da je posebno i da je njihova veza jedinstvena, kako bi osigurao njihovu šutnju i lojalnost.

Navodno je Jacksonova ostavština 2020. postigla tajni dogovor s obitelji, vrijedan oko 13 milijuna funti, uz klauzulu o šutnji. Nakon isteka dogovora obitelj Cascio tražila je 160 milijuna funti i pokrenula tužbu, tvrdeći da su prethodni ugovori bili prisilni i nepošteni.

Ove optužbe predstavljaju novi veliki udarac Jacksonovoj reputaciji, već narušenoj brojnim ranijim skandalima, a mogle bi ugroziti i golemo bogatstvo njegove ostavštine, koja je od 2009. uprihodila više od 2,5 milijarde funti.

Jackson je umro 2009. od predoziranja propofolom, no optužbe za zlostavljanje pratile su ga desetljećima. Dokumentarac "Leaving Neverland" otvorio je nova pitanja o njegovim odnosima s djecom, a sada bi svjedočanstva obitelji Cascio mogla u potpunosti promijeniti način na koji svijet gleda na Kralja Popa.

Ova nova tužba, ako se dokaže, mogla bi označiti kraj mita o nevinosti Michaela Jacksona — i konačno zatvoriti jedno od najmračnijih poglavlja u povijesti glazbe.

Kako danas izgleda neslavni Neverland, pogledajte OVDJE.

