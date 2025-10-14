Hadžihafizbegović podijelio fotku s groba Halida Bešlića: ''Vidio si ti to odozgo sve''

Glumac je prizorima s groba rastužio svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Shrvani glumac Emir Hadžihafizbegović nakon pogreba Halida Bešlića javio se na društvenim mrežama tužnom objavom.

Naime, podijelio je fotografiju koja je nastala na grobu kralja narodne glazbe.

Halid Bešlić

"Rani sabah nad Sarajevom. 12 sati poslije tvoje dženaze, ljepoto naša.

Ostavio si nas tužne, sjetne, ali ponosne na tvoj lik i djelo. Ispratilo te tvoje Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Ispratila te cijela planeta. Bogdom suze i ljubavi neizmjerne. Vidio si ti to odozgo sve. Postoje samo ljudi i neljudi, sve ostale podjele su lažne. Cijeli život je borba za jednu dobru dženazu. Voli te brat", napisao je uz fotku.

Inače, dženaza je islamski pogrebni obred koji uključuje niz rituala kojima se pokojniku iskazuje poštovanje i ispraća ga se na vječni počinak. Obično se tijelo pokojnika omota u bijeli pokrov (kefin), a ukop se obavlja što je prije moguće nakon smrti. Prije ukopa klanja se dženaza-namaz – posebna pogrebna molitva koja se obavlja u džamiji, dvorištu ili na groblju. Tijelo se u grob polaže tako da glava bude okrenuta prema Kibli (Mekki), a prisutni često zamole za oprost i halalanje svih eventualnih dugova i prijestupa pokojnika. Dženaza se smatra činom duhovne čistoće, skromnosti i zajedničkog oproštaja.

Dženaza Halida Bešlića

Dženaza Halida Bešlića

Pogreb Halida Bešlića

Pogreb Halida Bešlića

Pogreb Halida Bešlića

Emir je održao i govor na komemoraciji samo nekoliko sati nakon što mu je pozlilo na oproštaju od Halida.

Dženaza Halida Bešlića

