Danijela Blažević o najtežem trenutku ispadanja iz MasterChefa: ''To sve govori!''

Nakon emotivnog ispadanja iz MasterChefa Danijela Blažević otvoreno govori o svom iskustvu u showu koji joj je, kaže, promijenio pogled na život. Iskreno, bez zadrške i s puno topline prisjeća se izazova, prijateljstava i trenutaka koji su je obilježili te otkriva kako ju je sve to potaknulo da napokon krene za svojom kulinarskom strašću.

Iako je napustila MasterChef ranije nego što su mnogi očekivali, Danijela Blažević iz showa odlazi bogatija za jedno intenzivno, emotivno i nezaboravno iskustvo. U razgovoru nakon ispadanja otvoreno je govorila o trenucima koji su je obilježili, ljudima koji su joj obilježili boravak u kuhinji te o tome kako ju je ovo putovanje ohrabrilo na to da zakorači prema novom profesionalnom poglavlju.

Danijela priznaje kako sada shvaća koliko je iskustvo MasterChefa bilo snažno i zahtjevno – ali i nezaboravno.

''Iskustvo koje će se pamtiti cijelog života. Tek sada sam svjesna koliko je intenzivno bilo; novi ljudi, puno informacija, događaja, emocija... Čini se da je trajalo puno duže nego što zaista je.''

Danijela Blažević Foto: Nova TV

Emocionalni rastanak s kandidatima bio joj je najteži trenutak, ali istovremeno onaj koji će zauvijek pamtiti.

''Najteže je bilo živjeti dva paralelna života. Ostaviti ljude s kojima sam se zbližila za kratko vrijeme, a opet to je i najljepši dio ovog putovanja. Trenutak kada me Egon diže u zrak i plače na rastanku poslije stres testa (iako bi trebao biti sretan jer ostaje) sve govori! Ovo je priča o ljudima, prihvaćanjima, različitim, a opet istim."

''Riba mi je bila slaba karika''

Danijela iskreno priznaje da joj je riba od početka bila najveći izazov i upravo je taj segment presudio.

Danijela Blažević Foto: Nova TV

Danijela Blažević Foto: Nova TV

''Riba mi je od početka bila slaba karika s obzirom na moje podrijetlo. Ulazeći u stres test filetirajući ribu je već bilo riskantno, ali do zadnjeg trenutka nisam imala nikakav predosjećaj. Dala sam sve od sebe i bila pomirena s bilo kojim ishodom.''

Jela na koja je najponosnija

Unatoč ispadanju Danijela iz showa izlazi s ponosom na nekoliko jela koja su joj posebno draga.

''Zadnja dva jela u tjednu ribe. Prvo, jer je proglašeno među tri najbolja jela, a nikada nisam spremala školjke i konkurencija su mi bile Endrina i Antonija, moji favoriti. A drugo, ovo sa skušom, zbog kojeg sam ušla u stres test, ali uspjela sam isfiletirati skušu, plejting mi je bio dobar, s kojim sam se mučila u prethodnim izazovima, a mislim i da su okusi bili jako dobro izbalansirani, barem ono što sam ja probala.''

Kako kaže, s vremenom je naučila pustiti tremu i uživati u samom procesu kuhanja.

''Iz početka je bilo nervoze, ali vremenom čovjek zaboravi na sve i barem sam ja pokušavala uživati u tome što radim jer smatram da će to jelo biti odraz mene i mojih osjećaja u tom trenutku.''

Zbližavanja, prijateljstva i suze

U MasterChefu je, osim kulinarskih vještina, pronašla i ljude s kojima je stvorila posebne veze – od prijateljskih razgovora do iskrenih emocija.

Danijela Blažević Foto: Nova TV

''Najviše sam se zbližila sa Selmom, valjda zbog godina i sličnih interesa, ali isto tako sam uživala sa svim ostalim kandidatima: s Markom sam se ludirala, pa mislim Mark, tko ga ne bi volio, Otto i ja smo u tišini pili kavu ne govoreći ništa, Elias sa svojim šarmantnim francuskim izgovorom, Jurica, Endrina, Egon, Barbi... i da ne nabrajam sve, svi će mi nedostajati na svoj način. A kao pobjednika vidim više njih; Otta, Endrinu, Juricu, Selmu, Antoniju, a tko će to još znati, do kraja još ima!''

Što je naučila o sebi i kuhanju

Show joj je otkrio i neke slabosti, ali i otvorio prostor za napredak.

''Mislila sam da sam dobra u plejtingu, ali ispade da nisam, ali poslije jednog Marijevog masterclassa shvatila sam što se traži, pa su se i rezultati pokazali.''

Nakon ispadanja Danijela je naišla na razumijevanje i ponos svoje obitelji.

Danijela Blažević Foto: Nova TV

''Bili su iznenađeni što sam, po njima, rano ispala, ali su bili i ponosni.''

MasterChef kao prekretnica

Sudjelovanje u showu nije bilo samo natjecanje – za Danijelu to je bio i okidač za novi početak u životu.

''Cijeli život mi ljudi govore da tratim talent, da bih trebala pokrenuti nešto svoje u smislu hrane. Obzirom da sam u fazi otvaranja svoje caffee bruncherije, da, rekla bih da je MasterChef pogurao tu moju odluku da promijenim profesiju i krenem za svojom strašću.''

Danijela Blažević Foto: Nova TV

Danijela Blažević Foto: Nova TV

Nova poglavlja i želja za zajedništvom

Iako ne zna bi li ponovno prolazila kroz isto iskustvo, jedno zna sigurno – druženje i zajedništvo iz MasterChefa rado bi ponovno doživjela.

''Ne znam da li bih željela prolaziti kroz isto, obzirom da već imam to iskustvo, ali bih se definitivno upustila u neke kulinarske pothvate s ekipom iz MC-a i oživjela onaj osjećaj zajedništva.''

Iako je napustila MasterChef, Danijela iz showa izlazi s osmijehom i osjećajem zahvalnosti.

Kako kaže, iskustvo ju je promijenilo, a strast prema hrani postala je putokaz prema novom životnom poglavlju – onom u kojem se hrabro slijedi srce i miris svježe pripremljenog jela.