Svijet obilazi galerija s Halidova pogreba, objavila ju je i ugledna svjetska agencija

Fotografije koje su obišle svijet svjedoče o veličini čovjeka kojeg su tisuće došle ispratiti u tišini i suzama.

Svjetska agencija objavila je galeriju s posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića, dirljivih prizora iz Sarajeva koji su ganuli mnoge – i kod nas, i daleko izvan granica regije.

Uz tužne prizore s pogreba objavili su i tekst.

Dženaza Halida Bešlića - 6 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 1 Foto: Duje Klarić / CROPIX

''U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, održan je pogreb slavnog pjevača Halida Bešlića. Kao jedna od najvažnijih figura bosanske i balkanske glazbe, Bešlić je uživao duboko poštovanje i divljenje, kako u domovini, tako i u inozemstvu. Njegova smrt predstavlja veliki gubitak za glazbenu scenu regije. Posljednji ispraćaj održan je u njegovom rodnom Sarajevu, a prisustvovali su mu brojni poznati glazbenici i osobe iz javnog života'', poručili su iz vodeće agencije za prodaju fotografija, videa, ilustracija i grafika u Srednjoj Europi, Profimedije.

Dženaza Halida Bešlića - 8 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 9 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Dženaza Halida Bešlića - 1 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića? Više o tome pročitajte OVDJE.

Dženaza Halida Bešlića - 8 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Priča iz ljekarne o Halidu dokaz je kakav je bio čovjek. Pročitajte je OVDJE.

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid Bešlić pokopan je kraj prijatelja i glazbenika kojeg regija još nije preboljela. O tome smo pisali OVDJE.

Halid Bešlić - 2 Foto: Dario Horvat

Halidov grob nakon pogreba Sarajlije zasuli cvijećem i porukama, svi se žele oprostiti

