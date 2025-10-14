Otkrivena prava istina o pojavljivanju Meghan Markle na pariškom tjednu mode?

Pier Paolo Piccioli, koji je nedavno debitirao kao novi kreativni direktor Balenciage, otkrio je kako se Meghan Markle sama pozvala na reviju.

Meghan Markle prije dva tjedna se vratila u Europu prvi puta u dvije godine, no njezin posjet Parizu već je izazvao mnoge kontroverze.

Njezin video kako se opušta u automobilu dok se vozi pored mjesta gdje je prije 28 godina poginula njezina svekrva, princeza Diana, smijanje dok model pada na pisti, a potom i nezgodan poljubac s novim kreativnim direktorom Balenciage Pierom Paolom Picciolijem, s pravom su potegnuli razgovore kako se bivša glumica uopće našla na Tjednu mode.

Odgovor je dao sam Piccioli u razgovor, otkrivši kako se Markle sama pozvala na reviju.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle i Pier Paolo Picciolli - 3 Foto: TikTok

Meghan Markle i Pier Paolo Picciolli - 5 Foto: TikTok

Markle je ranije tvrdila kako je njezin odlazak na Tjedan mode u Parizu bio vrhunac dugogodišnjeg prijateljstva s poznatim modnim kreatorom, no Piccioli je dao mnogo suzdržaniju izjavu, dajući naslutiti kako je riječ o poznanstvu koje se svodi na povremene poruke.

"Upoznali smo se prije nekoliko godina i otad se povremeno dopisujemo. Meghan mi je poslala poruku i rekla da bi voljela doći na reviju", ispričao je Piccioli za The Cut. "Nije bilo nikakve strategije ni velike organizacije. Bio je to lijep iznenađujući trenutak. Nisam nikome rekao da dolazi jer sam želio da ostane iznenađenje. U modi su prava iznenađenja rijetka, a ovo je bilo prekrasno."

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Iako je Meghan tvrdila da je njezin dolazak rezultat "dugogodišnjeg prijateljstva", Picciolijeve riječi otkrivaju drugu stranu priče – onu u kojoj je vojvotkinja jednostavno poslala poruku i pitala može li doći.

Njezin pariški debi na pisti Balenciage trebao je biti trijumfalni povratak u svijet mode, no umjesto toga ostao je obilježen gafovima, nespretnim trenucima i kritikama, ali i svjesno režiranim luksuznim imidžem kakav Meghan uporno njeguje.

