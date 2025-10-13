Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''

Prijatelj Halida Bešlića otkrio je kako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića u bolnici.

Cijela regija i svijet danas su se oprostili od Halida Bešlića koji je pokopan u Sarajevu.

Posljednje dane proveo je u sarajevskoj bolnici, gdje je i umro, a njegov dugogodišnji prijatelj, sarajevski novinar Dalibor Mrdić, otkrio je kako su izgledali Halidovi posljednji dani.

Pogreb Halida Bešlića Foto: Nidal Saljic/Pixsell

''Prošlog četvrtka me njegov sin Dino nazvao putem videopoziva da ga vidim. Bio je neprestano u bolnici s njim. Tada je Halid još uvijek mogao hodati, iako se vidjelo da je jako blijed i iscrpljen, ali je zadržao svoj vedar duh. U nedjelju me nazvao njegov menadžer i rekao da Halid više ne može govoriti'', ispričao je za Blic.

''U samo tri dana potpuno je kolabirao, a u utorak je preminuo. Sve se dogodilo u razdoblju od dva mjeseca, a liječnici su rekli da je taj zdravstveni problem imao već 14 mjeseci, ali se nije kontrolirao. Imao je plan dovršiti novi album'', dodao je.

Dženaza Halida Bešlića - 7 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX

Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX

''Neke pjesme je vježbao čak i u bolnici, bilo mu je jako važno da sve to izađe. Posebno je inzistirao da Milijeva pjesma o Sejdi bude objavljena što prije, kako bi joj još jednom pokazao koliko je voli. Njihova veza bila je zaista posebna. Bojim se kako će ona sve ovo podnijeti i kako će se uspjeti izboriti s tim gubitkom'', zaključio je.

Pjesmu poslušajte OVDJE.

Upravo uz Sejdu veže se i jedna od najtužnijih informacija s Halidovog ispraćaja. Naime, Sejda nije prisustvovala sprovodu ni komemoraciji zbog bolesti, a više pročitajte OVDJE.

Ispraćaj Halida Bešlića - povorka - 8 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Pogled iz zraka na groblje Bare - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Podsjetimo, Sejda i Halid bili su hospitalizirani u istoj bolnici, a liječnici su je smjestili u sobu do supruga. Iz bolnice je puštena uoči posljednjeg ispraćaja glazbenika. Više o tome pisali smo OVDJE.

Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, tužne prizore pogledajte OVDJE.

