Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''

Prijatelj Halida Bešlića otkrio je kako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića u bolnici.
Posljednje dane proveo je u sarajevskoj bolnici, gdje je i umro, a njegov dugogodišnji prijatelj, sarajevski novinar Dalibor Mrdić, otkrio je kako su izgledali Halidovi posljednji dani.
Pogreb Halida Bešlića Foto: Nidal Saljic/Pixsell
''Prošlog četvrtka me njegov sin Dino nazvao putem videopoziva da ga vidim. Bio je neprestano u bolnici s njim. Tada je Halid još uvijek mogao hodati, iako se vidjelo da je jako blijed i iscrpljen, ali je zadržao svoj vedar duh. U nedjelju me nazvao njegov menadžer i rekao da Halid više ne može govoriti'', ispričao je za Blic.
''U samo tri dana potpuno je kolabirao, a u utorak je preminuo. Sve se dogodilo u razdoblju od dva mjeseca, a liječnici su rekli da je taj zdravstveni problem imao već 14 mjeseci, ali se nije kontrolirao. Imao je plan dovršiti novi album'', dodao je.
Dženaza Halida Bešlića - 7 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX
Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX
''Neke pjesme je vježbao čak i u bolnici, bilo mu je jako važno da sve to izađe. Posebno je inzistirao da Milijeva pjesma o Sejdi bude objavljena što prije, kako bi joj još jednom pokazao koliko je voli. Njihova veza bila je zaista posebna. Bojim se kako će ona sve ovo podnijeti i kako će se uspjeti izboriti s tim gubitkom'', zaključio je.
Pjesmu poslušajte OVDJE.
Upravo uz Sejdu veže se i jedna od najtužnijih informacija s Halidovog ispraćaja. Naime, Sejda nije prisustvovala sprovodu ni komemoraciji zbog bolesti
Ispraćaj Halida Bešlića - povorka - 8 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Pogled iz zraka na groblje Bare - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Podsjetimo, Sejda i Halid bili su hospitalizirani u istoj bolnici, a liječnici su je smjestili u sobu do supruga. Iz bolnice je puštena uoči posljednjeg ispraćaja glazbenika.
Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino
