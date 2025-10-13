Pretraži
''inzistirao je da...''

Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''

Piše J. C. , Danas @ 20:03 Celebrity komentari
Halid Bešlić Halid Bešlić Foto: PR

Prijatelj Halida Bešlića otkrio je kako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića u bolnici.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Dominik i Helena Livaković dobili drugo dijete
uspješno sakrili trudnoću
Kakvo iznenađenje! Livaković i lijepa supruga dobili drugo dijete
Prvi put u povijesti! Otkrivamo zašto je za stol Dnevnika Nove TV sjelo svih šest voditelja!
Prvi put u povijesti!
Otkrivamo zašto je za stol Dnevnika Nove TV sjelo svih šest voditelja!
Dražen Zečić otkrio smatra li se kraljem ali i je li emotivan kao i na pozornici
''ne mislim ja da sam kralj...''
Više od 35 godina karijere: Popularni Zeko s godinama je postao prava legenda!
Dino Bešlić na pogrebu oca oduševio ljude potezom
velik čovjek
Halidov sin na pogrebu oca u najtežim trenucima dirnuo okupljene potezom
Dalmacija u srcu Slavonije! Tedi Spalato, Zorica Kondža i Goran Karan o glazbi, običajima i sjećanjima koja nikada ne blijede.
Dalmacija u srcu Slavonije!
Poznati Dalmatinci rekli su nam koje slavonske specijalitete obožavaju
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Unuci Halida Bešlića izašli na pozornicu s gradonačelnikom Sarajeva na komemoraciji
''Puno ljudi te voli...''
Unuka Halida Bešlića rasplakala sve govorom: ''Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali znali smo''
Enis Bešlagić održao govor na komemoraciji za Halida Bešlića
''Svi su se hvalili, ali...''
Enis Bešlagić oštro o okupljanjima za Halida: ''Koliko vam je trebalo da shvatite da je otišao?''
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
Sejda Bešlić zbog bolesti nije bila na komemoraciji za Halida Bešlića
nedavno puštena iz bolnice
Najtužniji prizor s Halidove komemoracije: Stolica njegove supruge ostala je prazna
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Užas na gradilištu: Poginula dva radnika, urušio se zid
Tragedija
Užas na gradilištu: Poginula dva radnika, urušio se zid
USKOK optužio 85 ljudi zbog nezakonitosti prilikom izdavanja uvjerenja za lovca
ZA 100 EURA
USKOK podigao optužnicu protiv 85 ljudi: Otkriveno kako su prodavali uvjerenja
Prosječna zagrebačka plaća 1623 eura
Objavljeni podaci
Ovo je prosječna zagrebačka plaća: Imate li i vi toliko?
show
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Unuci Halida Bešlića izašli na pozornicu s gradonačelnikom Sarajeva na komemoraciji
''Puno ljudi te voli...''
Unuka Halida Bešlića rasplakala sve govorom: ''Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali znali smo''
Enis Bešlagić održao govor na komemoraciji za Halida Bešlića
''Svi su se hvalili, ali...''
Enis Bešlagić oštro o okupljanjima za Halida: ''Koliko vam je trebalo da shvatite da je otišao?''
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Polipi: Izrasline koje mogu prerasti u rak, evo što trebate znati o njima
Čak 40 % ljudi ih ima na jednom organu
Polipi: Izrasline koje mogu prerasti u rak, evo što trebate znati o njima
zabava
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Što kažete?
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Zvono ispred zgrade u Münchenu postalo pravi hit na Balkanu! Pogledajte zašto
Urnebesno
Zvono ispred zgrade u Münchenu postalo pravi hit na Balkanu! Pogledajte zašto
tech
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Tako obična, no tako misteriozna
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Znanstvenici otkrili formulu? Novi serum vraća kosu u manje od dva mjeseca
Zanimljivo istraživanje
Znanstvenici otkrili formulu? Novi serum vraća kosu u manje od dva mjeseca
Skromna vrsta gljive mogla bi liječiti ljudsko tkivo
Novo istraživanje otkriva
Skromna vrsta gljive mogla bi liječiti ljudsko tkivo
sport
Lorenco Jemini skinuo dres u programu uživo zbog pobjede Albanije protiv Srbije
Ispunjeno obećanje
VIDEO Euforija nakon pobjede Albanije u Leskovcu: Skidanje u programu uživo obišlo Balkan
Srbiju tresu skandali: Stojković dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv albanije!?
znao je i prije
Pogledajte kako je izbornik Srbije dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv Albanije
Najbolji stoper Bundeslige o Dalićevoj odluci: "To sam rekao izborniku"
nevjerojatan igrač
Najbolji stoper Bundeslige o Dalićevoj odluci: "Rekao sam izborniku..."
tv
Skrivena sudbina: Iznevjerio ju je - hoće li mu ikada više vjerovati?
SKRIVENA SUUDBINA
Skrivena sudbina: Iznevjerio ju je - hoće li mu ikada više vjerovati?
U dobru i zlu: Je li pronašla idealnog muškarca ili ga još ne poznaje dovoljno?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Je li pronašla idealnog muškarca ili ga još ne poznaje dovoljno?
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Mario Sušinjak
POMEO POZORNICU!
Prvi nastup u životu i odmah je krenuo jako! Žiri dugo vremena nije bio ovako demantiran!
putovanja
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Turkana
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Tjedni jelovnik brza jela od 13.10 do 19.10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 brzih jela za svaki dan ovoga tjedna za koje već vjerojatno imate sve sastojke kod kuće
novac
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Paradoks ili…?
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Bojana Gregorić Vejzović u fantatsičnoj suknji koja se može nositi u raznim prigodama
SJAJNO IZDANJE
Bojana Gregorić Vejzović: Suknja od sedam eura koja se može nositi u svim prigodama, ima i džepove
Savjet modne urednice Annette Weber kako izgledati kao bogatašica
TRIKOVI MODNE UREDNICE
Kako s malo novca izgledati kao da imate neograničen budžet? Evo pet zlatnih savjeta
Street style: Smeđa boja na zagrebačkoj špici
HIT SEZONE
15 Zagrepčanki odobrilo najveći jesenski trend, sviđa li se vama?
sve
Lorenco Jemini skinuo dres u programu uživo zbog pobjede Albanije protiv Srbije
Ispunjeno obećanje
VIDEO Euforija nakon pobjede Albanije u Leskovcu: Skidanje u programu uživo obišlo Balkan
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Unuci Halida Bešlića izašli na pozornicu s gradonačelnikom Sarajeva na komemoraciji
''Puno ljudi te voli...''
Unuka Halida Bešlića rasplakala sve govorom: ''Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali znali smo''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene