Zdravko Mamić oprostio se od Bešlića pa otkrio što je Halid jednom napravio za njega

Zdravko Mamić oprostio se od Halida Bešlića na svom Facebooku, snimka koju je objavio dirnula je mnoge.

Zdravko Mamić na dan sprovoda Halida Bešlića oprostio se od njega na društvenim mrežama.

Mamić je objavio video u kojem pjeva Halidovu pjesmu ''Taman je'' i video u kojem Halid na večeri s okupljenima pjeva istu tu pjesmu.

Zdravko Mamić i Jelena - 2 Foto: Damir Hajdarbašić/PIXSELL

Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX

Pogreb Halida Bešlića Foto: Nidal Saljic/Pixsell

"Nekad smo pjevali jedan drugome, a sada ti pjevaš i uveseljavaš sve one koji su to na nebu zaslužili!" napisao je uz video.

"Hvala ti prijatelju Halide na svakom trenutku radosti koji si nam pružio i na svim trenucima radosti koje će nam tvoje pjesme pružiti nakon tvog odlaska. Jedan, jedini, za vječnost!", dodao je.

Ispraćaj Halida Bešlića - povorka - 2 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Dženaza Halida Bešlića - 4 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Pogreb Halida Bešlića - 3 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Halidov grob nakon pogreba Sarajlije zasuli cvijećem i porukama, svi se žele oprostiti

Halid Bešlić pokopan je kraj prijatelja i glazbenika kojeg regija još nije preboljela, više pročitajte OVDJE.

Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, suze nitko nije mogao suzdržati, prizore pogledajte OVDJE.

Pogreb Halida Bešlića - 2 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića, više pročitajte OVDJE.

Dženaza Halida Bešlića - 3 Foto: Samir Saletovic/PIXSELL

Komemoracija Halida Bešlića - 3 Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Posljednji pozdrav legendarnom Halidu Bešliću: Pjevač ispraćen na vječni počinak uz svoju pjesmu

Veliku fotogaleriju s pokopa pogledajte OVDJE.

Galerija 31 31 31 31 31

Pogledaji ovo Celebrity Prizor koji ostavlja bez riječi! More ljudi ispratilo Halida Bešlića na njegov posljednji put

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Gesta koja je dirnula sve! Dino Merlin poljubio Halidova unuka u čelo

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Tko je sve stigao u Sarajevo reći posljednje zbogom legendarnom Halidu?