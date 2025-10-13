Gesta koja je dirnula sve! Dino Merlin poljubio Halidova unuka u čelo

Na komemoraciji za Halida Bešlića zabilježeni su brojni emotivni trenuci, a na gestu Dine Merlina nitko nije ostao ravnodušan.

Na komoraciji za Halida Bešlića u Narodnom pozorištu u Sarajevu, okupili su se njegovi brojni kolege, prijatelji i obitelj.

U dvorani ispunjenoj tišinom, poštovanjem i emocijama, nizale su se poruke zahvale i sjećanja na čovjeka čije su pjesme povezivale generacije i narode, a jedan dirljiv trenutak zabilježili su fotografi.

Unučad Halida Bešlića, djeca njegova sina Dine, srdačno su pozdravili djedove kolege koji su mu došli odati počast.

U jednom trenutku, pjevač Dino Merlin prišao je Halidovom unuku i nježno ga poljubio u čelo – gesta koja je govorila više od riječi i koja je dirnula sve prisutne.

