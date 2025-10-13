Shrvani Saša Matić otkrio što mu je Halid Bešlić rekao u posljednjem razgovoru

Saša Matić prije komemoracije je rekao da je Halid bio jedan od najboljih ljudi koje je upoznao.

Brojni kolege, prijatelji i suradnici Halida Bešlića stigli su u Sarajevo kako bi mu odali posljednju počast i prisustvovali komemoraciji u Narodnom kazalište te pogrebu.

Saša Matić, glazbenik i Halidov prijatelj, prije komemoracije je rekao da je on bio jedan od najboljih ljudi koje je upoznao, piše Dnevni avaz.

Saša Matić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Koliko je bio velik kao umjetnik, još je veći bio kao čovjek. To je bila jedna gromada u svakom smislu. Posljednji razgovor je bio telefonski prije 15 dana, ja sam dobio informaciju da mu nije dobro, pa sam rekao sebi: 'Nazvat ću ga, ako se javi – javi se, da ga ne uznemiravam.' Javio se i rekao: 'E moj Sale', a ja sam mu rekao: 'Halkane, šta ima?', na što je on odgovorio: 'Je*iga, evo me u bolnici.' To je tako rekao, kao da je rekao: 'Evo me u kafani.' Pitam kakva je situacija, a on kaže: 'Bit će dobro.' Ja sam istinski vjerovao da će biti dobro", rekao je.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Znate kako, ja sam uvijek težio tome da svi budemo složni i da nema tih podjela. Prvenstveno mi umjetnici nemamo pravo biti opredijeljeni, mi kao naša branša, a to isto preporučujem i narodu - da smo svi jednaki jer ja sam jučer rekao: 'Ne daj Bože da je opet počeo rat prije godinu dana, jedini ga je Halid Bešlić mogao zaustaviti''', dodao je.

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Emir Hadžihafizbegović Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Komemoracija za Halida Bešlića - 5 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Komemoracija Halida Bešlića Foto: Antonio Balic / CROPIX

