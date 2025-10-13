Vozila Sarajevo Taxija označena fotografijama Halida Bešlića, svim građanima besplatan prijevoz

Sarajevski taksisti, koji će danas besplatno voziti do groblja Bare, na prednje staklo svojih automobila su stavili fotografiju Halida Bešlića.

Sarajevo je u posljednjim pripremama za sprovod Halida Bešlića, koji je preminuo od teške bolesti u 72. godini u utorak 7. listopada.

Očekuje se kako bi oko 30 tisuća ljudi moglo stići u glavni grad Bosne i Hercegovine kako bi na posljednje počivalište ispratili kralja narodne glazbe.

Halid Bešlić Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Nenad Opacak / CROPIX

Groblje Bare spremno je za dolazak velike mase ljudi, a sarajevski taksisti još ranije su odlučili kako će na dan dženaze svi građani imati besplatan prijevoz do groblja.

Sarajevski taksisti - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevski taksisti - 3 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevski taksisti - 4 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Svi taksisti koji će voziti do Bare na svojem prednjem staklu imaju sliku Halida s njegovim imenom i godinama rođenja i smrti, te su na taj način odali počast velikom glazbeniku.

Sarajevski taksisti - 5 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevski taksisti - 6 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevski taksisti - 7 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Halid Bešlić je bio naš brat. Cijeli život Halid i Sarajevo taksi su živjeli zajedno. On među nama ima prijatelja, rođaka. Radi se o velikom čovjeku. Odlučili smo da ko god krene na dženazu, imat će besplatnu vožnju", izjavio je prije nekoliko dana Enver Sljugić, predsjednik Sarajevo taksija, za Avaz.ba.

Povodom sprovoda Halida Bešlića u Bosni i Hercegovini je za ponedjeljak proglašen Dan žalosti.

