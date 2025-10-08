Tko je tinejdžerica koja osvaja svijet ljepote? Njezini proizvodi završili su na policama luksuznog lanca

Salish Matter sa svojim je ocem lansirala liniju kozmetike za njegu kože, a cijelu priču na višu razinu lansirala je suradnja sa Sephorom.

Salish Matter možda ima samo 15 godina, ali već sada gradi karijeru o kojoj mnogi odrasli mogu samo sanjati. Iako je široj publici poznata kao kći poznatog fotografa i YouTubera Jordana Mattera, Salish je vrlo brzo izgradila vlastiti identitet – prvo kao gimnastičarka, a danas kao influencerica i poduzetnica koja pomiče granice.

Na Instagramu je prati više od 4,6 milijuna ljudi, a njezin YouTube kanal broji više od tri milijuna pretplatnika. Videozapisi u kojima prikazuje svakodnevne avanture, izazove i obiteljske trenutke redovito skupljaju milijunske preglede.

I dok bi mnogi pomislili da se radi o još jednoj tinejdžerskoj senzaciji s interneta, Salish je otišla korak dalje i pokazala da je itekako ozbiljna kada je riječ o stvaranju vlastitog brenda.

U suradnji sa svojim ocem, nedavno je lansirala liniju kozmetike za njegu kože pod nazivom ''Sincerely Yours'', posebno osmišljenu za tinejdžersku kožu.

Brend se temelji na nježnim, dermatološki odobrenim formulama koje ne sadrže agresivne sastojke, a sve je napravljeno u skladu s onim što mladi danas žele i traže u proizvodima za njegu. Ekskluzivna suradnja sa Sephorom lansirala je cijelu priču na sasvim novu razinu – proizvodi su dostupni isključivo u njihovim trgovinama i online platformi, a interes je nadmašio sva očekivanja.

Najbolji dokaz o popularnosti brenda dogodio se na lansiranju linije u najvećem trgovačkom centru na istočnoj obali SAD-a – American Dream Mallu. Salish i njezin tim očekivali su tristotinjak posjetitelja, ali se pojavilo više od 80.000 ljudi. Ogromna gužva, redovi koji su se protezali kilometrima i oduševljena publika natjerali su organizatore da događaj zatvore ranije iz sigurnosnih razloga. Salish je kasnije priznala da ju je sve to potpuno iznenadilo i da nije mogla vjerovati koliko je ljudi došlo samo zbog nje.

U intervjuima naglašava kako živi sasvim običan, prosječan tinejdžerski život. I doista, unatoč svemu što je postigla, njezina energija, spontanost i jednostavnost ključni su razlog zbog kojeg je publika voli – jer se i dalje doima kao sasvim normalna djevojka.

No brojke govore drugačije: malo je ''običnih'' tinejdžera koji okupe desetke tisuća ljudi, imaju vlastiti beauty brend koji se rasprodaje u Sephori i pritom svakodnevno inspiriraju milijune pratitelja.

Ovo je tek početak ove mlade dame i možemo očekivati da će se o njoj još puno pričati.

