Kako izgleda supruga Bobana Rajovića? Udala se za njega sa samo 19 godina

Supruga Bobana Rajovića rijetko se pojavljuje u javnosti, a o njezinu životu poznat je samo poneki detalj.

Pjevač Boban Rajović nedavno je sa suprugom Draganom i sinom Andrijom stigao na proslavu 18. rođendana sina Viki Miljković. Vesela obitelj plijenila je pažnju, a posebnu pozornost privukla je Dragana, koja se rijetko pojavljuje u javnosti.

Kratko je pozirala s Bobanom, a zatim se povukla u salu gdje je održana zabava. Mnogi su komentirali njezinu ljepotu, a Boban nije skrivao ponos što je okružen voljenima.

Boban Rajović sa suprugom i sinom Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Sa suprugom Draganom, s kojom je dugi niz godina u braku, Boban ima troje djece – sina Andriju te kćeri Anđelu i Ivanu.

U ispovijesti u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" iskreno je govorio o počecima njihove ljubavi i otkrio kako je došlo do toga da je ona zbog njega pobjegla od kuće, piše Blic.

Boban Rajović u Areni Zagreb - 8 Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

"Imao sam 20 godina kad sam se oženio – 6. prosinca je bio dan vjenčanja, a 25. prosinca sam napunio 21 godinu. Moja Gaga imala je 19 godina. Poznavali smo se otprije, njezin bratić bio mi je najbolji prijatelj u to vrijeme. Družili smo se, i dogodilo se – zaljubio sam se baš u nju. Bilo mu je malo krivo, rekao mi je: 'Od svih žena, baš si moju sestru morao izabrati.' Tu je došlo do male zbrke između nas dvojice", iskreno je ispričao Boban, otkrivši i kako je njegova supruga Dragana pobjegla k njemu.

"Drago mi je što sad mogu ispričati kako se sve to odvijalo. Njezini su bili pomalo protiv naše veze, ipak je bila mlada, a nisu me ni poznavali. Ja sam tada bio nemirnog duha. No, ljubav je učinila svoje. Počeli smo se viđati potajice, jer tada nije bilo mobitela, već samo fiksni telefon. Zvao bih njezin broj kuće i nadao se da će se baš ona javiti, a ne otac ili majka...", ispričao je.

"U jednom trenutku dogovorili smo se da dođe k meni. Njezin otac mi to i danas zna spomenuti – kaže mi: 'Pobjegla je kroz prozor, vidjet ćeš kad tvoja kćer odraste pa ti napravi isto, bit će ti teško.' Danas me, naravno, i on i supruga zovu svojim. Kad je Dragana došla, zamolio sam je da ostane. Nisam više mogao podnositi tu neku zabranjenu ljubav jer njezini nisu odobravali naš odnos. I tako sam, po starom crnogorskom običaju, stavio prsten na njezin prst. Ako ga prihvati – ona je tvoja. I prihvatila je'', objasnio je.

Boban Rajović u Areni Zagreb - 13 Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Boban Rajović u Areni Zagreb - 12 Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Boban Rajović - 4 Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

