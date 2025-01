Tko je pjevač kojeg regija obožava, a od naših nogometaša dobiva basnoslovne napojnice?

Počeo je kao taksist i čistač u Danskoj, igrao je nogomet - a danas puni dvorane gdje god se pojavi. Boban Rajović jedan je od najpopularnijih glazbenika u regiji, omiljen i među domaćim nogometašima. Od koga je dobio najveću napojnicu te što priprema za zagrebački koncert, pogledajte u idućim minutama.

Prije gotovo 10 godina Boban Rajović bio je jedan od prvih regionalnih izvođača koji je napunio zagrebačku Arenu.



''Ja sam tada možda čak, i da otkrijem tajnu, možda čak nisam zaradio ništa na toj zagrebačkoj Areni, više je bilo zbog mog imidža i zbog nekih drugih stvari, a onda su kolege došli i pokupili kajmak'', šali se Boban.

Tog se nastupa itekako dobro sjeća, jer je sve radio sam - i produkciju i organizaciju, te samog nastupa, naravno.



''Bilo je mnogo stresnih situacija, čak se sjećam kad sam se popeo na binu da radim tonsku probu, da je u tom momentu zafalilo malo novaca - Mario mi je prišao joj treba mi još 500 eura, treba za ogradu ili osiguranje. Mislio sam da sam imao 500 eura ali sam ih prethodno izgubio u lokalu gdje smo sjedili tako da sam pozvao prvog prijatelja i rekao brate vidi molim te 500 eura pa ću ti ja to vratiti'', ispričao je Boban.

Sada se vraća na isto mjesto, a njegov zagrebački koncert zakazan je za 12. travnja.



''Publika može očekivati jednu moju energiju na koju su već naviknuli, energičan nastup pun dobre muzike i najbolju atmosferu ikada'', kaže.



Iako je sanjao o nogometnoj karijeri, loptu je zamijenio mikrofonom i počeo stvarati glazbu koja je brzo privukla pozornost publike. Na početku se vidio u pop glazbi, no to se promijenilo.

''Da kažem približniji sam ovoj muzici, ovom nekom pop stilu, ja bih mogao zapjevati Olivera Dragojevića, glupo je pričati Oliver je jedan, ali mogu ja pjevati tu vrstu muzike i kad sam krenuo u svoju karijeru 2000. godine, ja sam imao viziju da budem jedan ozbiljan pop pjevač, a ne folk, međutim tada nisam bio financijski dobro potkovan pa se desila ta jedna komercijalna pjesma i onda sam otišao u drugom pravcu'', priča.

Od hrvatskih izvođača velik je obožavatelj jedne glazbene legende.



''Ja volim mnogo Mišu Kovača slušati i negdje mi je to inspiracija iz mnogo razloga zato što je kao prvo živa legenda i znamo svi tko je Mišo Kovač, kao drugo zaista znam dosta njegovih pjesama i taj mi je čovjek vrlo karakterističan i drugačiji od sveg ostalog. U Spaladium Areni kad sam radio prozvali su me crnogorski Mišo Kovač'', ispričao je.

Boban je sa suprugom Draganom u braku već 33 godine, te imaju sina i dvije kćeri.



''U posljednje vrijeme počeo sin da mi bude asistent i netko tko ide svuda sa mnom na nastupe, on me vozi pa pomalo i menadžerira i tako dalje. On ima 23, a već je umoran kaže tata kad ćemo na odmor'', priča Boban.

Sin je također igrao nogomet, no kaže kako sigurno neće njegovim glazbenim stopama. Ali to bi mogla jedna od kćeri.

''Dvostruki sam djed. Imam i Iliju i Isadoru. Do prije dva dana su bili zajedno sa mnom. Ovo pričam iz razloga kad sam je slušao, ona sjedi pozadi sa Ilijom, kako pjeva, Iliji da bi ga uspavala, znači ja sam se naježio. Znači mnogo, mnogo dobro pjeva i nje mi je žao što nije nešto uradila'', govori.

Nije tajna da je Boban Rajović jedan od omiljenih izvođača hrvatskim nogometnim reprezentativcima. Godinama tako već kruži priča da je od Matea Kovačića dobio napojnicu od astronomskih 18 tisuća eura.



''To je sve krenulo od Matea Kovačića tada baš kad sam pred posljednju Arenu radio, ali ima zaista puno tih nogometaša i ne mogu izdvojiti, s porodicom Rakitić sam bukvalno porodično smo dobro. Eto s Mateom, posljednji kojem sam pjevao je Zdravko Mamić'', priča.

''Tu ima dosta njih koji vole da zapjevaju, ali tu bih ja izdvojio jednog nogometaša bivšeg ili čovjeka koji je vodio srpsku reprezentaciju kao selektor, inače sam bio nedavno na jednom slavlju gdje je bio Zlatko Dalić i Mladen Krstajić. I tada je Mladen uzeo mikrofon i napravio spektakl'', priča Boban.

Sad najavljuje spektakl u zagrebačkoj areni i koncert života koji će biti samo početak turneje.

