Tko je novi prijestolonasljednik Luksemburga? Uspoređuju ga s princom Louisom!

Novi luksemburški prijestolonasljednik princ Charles privukao je pažnju na investituri oca Guillaumea kao velikog luksemburškog vojvode.

Luksemburg je minulog vikenda doživio velike promjene u svom vodstvu. Poslije 25 godina, veliki vojvoda Henri odlučio je abdicirati s trona poslije 25 godina, prepustivši ga svom najstarijem sinu koji je tim činom postao Guillaume V.

Novi luksemburški vladar, koji će u studenom navršiti 44 godine, proteklih godinu dana je služio kao regent svom ocu kako bi se pripremio za svoju vladavinu, a njemu bek uz bok stoji tri godine mlađa supruga, Belgijka Stéphanie s kojom ima dvojicu sinova.

Njihov stariji sin, princ Charles novi je prijestolonasljednik, a već je na ustoličenju pobrao veliku pozornost javnosti i fotografa.

Po uzoru na svoje daljnje rođake Georgea i Louisa iz Ujedinjenog Kraljevstva, s kojima je povezan po liniji danskog kralja Kristijana IX., često je gubio koncentraciju na dugoj ceremoniji pa su ga snimili kako stavlja ruke na uši, lovi se za mamu i nasmijava sve oko sebe. U jednom trenutku, dok je slušao govor pa je čuo svoje ime, pitao je baku "Jesam li to ja?", čime je raznježio mnoge.

Charles je rođen usred pandemije Covida-19, a došao je osam godina nakon vjenčanja svojih roditelja. Njegov dolazak pozdravljen je plotunom od 21 topa, te je odmah došao na drugo mjesto nasljednog niza, iza svog oca. Tri godine kasnije dobio je brata Françoisa.

Upravo zbog toga što bi za nekoliko desetljeća mogao postati novi luksemburški vladar, najbogatija zemlja na svijetu s velikom pozornošću prati odrastanje Charlesa. Od svoje prve godine zajedno s roditeljima odlazi na manje kraljevske dužnosti, poput posjeta obrazovnim ustanovama ili odlaska na večeru povodom 18. rođendana norveške princeze Ingrid Alexandre, a svaki puta svojom simpatičnošću osvaja naslovnice.

Charles će do dolaska na prijestolje čekati minimalno 30 godina, a dotad će sigurno biti u središtu pozornosti, ali se susresti i i sa svojim rođacima u šestom koljenu.

