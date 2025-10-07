Pretraži
imali su zajednički koncert

Severina se oprostila od Halida Bešlića jednom riječju koja sve govori

Piše E.G., Danas @ 19:46 Celebrity komentari
Severina Severina Foto: Ziga Zivulovic jr./F.A.Bobo/F.A. BOBO

Povodom njegove smrti, Severina je objavila zajedničku fotografiju s Halidom Bešlićem, snimljenom tijekom koncerta u Njemačkoj.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Severina se oprostila od Halida Bešlića
imali su zajednički koncert
Severina se oprostila od Halida Bešlića jednom riječju koja sve govori
Nicole Kidman ima novu frizuru?
nova energija
Početak nove ere? Nakon svega što je prošla, hrabro pokazala veliku promjenu
Halid Bešlić je imao jednu neostvarenu želju
veliko prijateljstvo
Halid Bešlić otišao je sa željom koja je ostala neispunjena: "Nismo dočekali..."
Nina Badrić objavila dirljiv oproštaj od Halida Bešlića
"istinski najveći"
Nina Badrić teško je nalazila riječi nakon smrti Halida Bešlića: "Malo je onih koji su kao ti..."
Dino Merlin se oprostio od Halida Bešlića
"volim te mnogo"
Dino Merlin slomljen nakon Halidove smrti: "Putuj, bijela ptico..."
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Umro je Halid Bešlić
u 72. godini
Preminuo Halid Bešlić, kralj narodne glazbe
Barack i Michelle Obama obilježili su 33. godišnjicu braka
sve su objasnili!
Slavlje u obitelji Obama nakon šuškanja o krahu braka: "Najbolja odluka koju sam donio..."
Maja Šuput objavila fotografije s rođendana Šime Eleza
objavila vesele prizore
Maja Šuput pokazala što je partneru Šimi poklonila za rođendan!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Papa Lav izdao nova pravila o vatikanskim ulaganjima
nova pravila
Papa napravio značajan korak: Poništio je uredbu svog prethodnika o važnom pitanju
Medicinski helikopter srušio se na autocestu: Troje teško ozlijeđenih
Teška nesreća u SAD-u
VIDEO Helikopter hitne pomoći srušio se na autocestu, stižu prve snimke
Peru: Biskup optužen da je imao 17 ljubavnica
TELEVISA PRESENTA
Svećenik imao 17 ljubavnica, razotkrila ga ljubomorna časna sestra: "Poslao je poruku spremačici..."
show
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Umro je Halid Bešlić
u 72. godini
Preminuo Halid Bešlić, kralj narodne glazbe
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
zdravlje
Od stentova do teške bolesti jetre – zdravstvena borba Halida Bešlića kroz godine
Preminuo je kralj narodne glazbe
Od stentova do teške bolesti jetre – zdravstvena borba Halida Bešlića kroz godine
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
Jao...
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
tech
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Pojavile se brojne teorije
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Nije puno, ali statistički značajno
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
sport
Gonzalo Villar oglasio se na društvenim mrežama nakon što je njegova minutaža u Dinamu sve manja
Ispao iz prvog plana
Španjolska zvijezda frustrirana u Dinamu? Objavom na Instagramu digao buru
Mladi reprezentativac tvrdi: "Zbog menadžerove pohlepe propao mi je transfer u Hajduk"
Sve dogovorili, ali...
Mladi reprezentativac tvrdi: "Zbog menadžerove pohlepe propao mi je transfer u Hajduk"
VIDEO Lopta je na treningu Reala letjela prema Alonsu, svi su zinuli kad su vidjeli što je trener napravio
FORMA JE PROLAZNA...
VIDEO Lopta je na treningu Reala letjela prema Alonsu, svi su zinuli kad su vidjeli što je trener napravio
tv
MasterChef: Žiri je pošteno zeznuo Juricu! Nije pao kamen, već stijena s njegova srca!
SVAKA ČAST!
Žiri je pošteno zeznuo Juricu! Nije pao kamen, već stijena s njegova srca!
U dobru i zlu: Težak susret s ocem - hoće li mu povjerovati?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Težak susret s ocem - hoće li mu povjerovati?
Skrivena sudbina: Ne vjeruje onome što čuje – što stoji iza njezine odluke?
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Ne vjeruje onome što čuje – što stoji iza njezine odluke?
putovanja
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Hrskava izvana, kremasta iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Focaccia di Recco
Hrskava izvana, sočna iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
pipi e patati
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Nije više na muci
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Prestigli SpaceX
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
lifestyle
Lejla Filipović u tamnoplavim trapericama
NEPOGREŠIV MODEL
Ako želite traperice koje zaslužuju čistu peticu, pogledajte izbor Lejle Filipović
Nina Badrić u bajkerskim čizmama i jakni brenda Batakovic
SJAJNA KOMBINACIJA
Nina Badrić: Genijalna jakna i mrak čizme koje jednako vole i uske traperice i minicu
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
sve
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Umro je Halid Bešlić
u 72. godini
Preminuo Halid Bešlić, kralj narodne glazbe
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene