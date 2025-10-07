Severina se oprostila od Halida Bešlića jednom riječju koja sve govori

Povodom njegove smrti, Severina je objavila zajedničku fotografiju s Halidom Bešlićem, snimljenom tijekom koncerta u Njemačkoj.

Kralj narodne glazbe, bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić preminuo je mjesec i pol dana uoči svog 72. rođendana nakon dužih zdravstvenih problema.

Brojni poznati iz regije proteklih nekoliko sati opraštaju se od pjevača koji je obilježio regionalnu scenu tako što dijele zajedničke anegdote ili izražavaju sućut obitelji Bešlić.

Halid Bešlić - 3 Foto: In Magazin

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/Pixsell

Halid Bešlić Foto: Instagram

Povodom odlaska Halida Bešlića na Instagramu se oglasila Severina podijelivši zajedničku crno-bijelu fotografiju. Našu glazbenu zvijezdu, koja je trenutno u pripremama za tri koncerta u splitskim Gripama i zagrebačkoj Areni, pogodila je vijest o smrti zbog čega je napisala samo jednu riječ uz zajedničku sliku.

Severina i Halid Bešlić Foto: Instagram

"Tuga", napisala je Severina, dodavši Halidovu pjesmu "Malo je, malo dana".

Ovu fotografiju Severina je prvi put objavila prije dvije godine, kada su imali veliki koncert u areni Glaspalast u gradu Sindelfingen u Njemačkoj.

Halid je imao jednu neispunjenu želju tijekom svoje karijere. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako su izgledali posljednji Halidovi nastupi u Hrvatskoj, pogledajte OVDJE.

