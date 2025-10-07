Mila Elegović na vječni počinak ispratila bivšeg supruga, u naručju je čvrsto držala jedan detalj

Na vječni počinak na zagrebačkom krematoriju ispraćen je fotograf Ivan Balić Cobra.

Na zagrebačkom krematoriju održan je posljednji ispraćaj Ivana Balića Cobre, poznatog fotografa koji je preminuo 3. listopada, u 83. godini.

Od fotografa su se došli oprostiti prijatelji, kolege i obitelj, uključujući bivšu suprugu, glumicu Milu Elegović.

Mila je sjedila pokraj njegovog lijesa te u naručju čvrsto držala crvenu ružu, a tužni prizori nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim.

Ivan i Mila bili su braku 11 godina prije nego su se razveli 2006., a bivši par je i nakon razvoda međusobno surađivao. Koliko su ostali u dobrim odnosima, pokazuje i to da se tijekom pandemije i potresa u Zagrebu 2020. privremeno preselila u njegov stan kako bi mu pomogla, ali i njezine objave na Instagramu kada je otvorena izložba "75 godina u oku kamere".

Više o njihovoj ljubavi čitajte OVDJE.

