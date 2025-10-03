Neutješna Mila Elegović oprostila se od dugogodišnjeg partnera: "Moje sve"

Mila Elegović oprostila se od bivšeg supruga Ivana Balića Cobre koji je preminuo u dobi od 82 godine.

Poznati hrvatski fotograf Ivan Balić Cobra preminuo je u petak u dobi od 82 godine. Vijest o njegovom odlasku objavljena je u večernjim satima, a za utorak 7. listopada najavljen je posljednji ispraćaj.

Od Balića se oprostila Mila Elegović, s kojom je bio u braku 11 godina. Iako su se razveli 2006. godine, Balić i Elegović ostali su u prijateljskim odnosima, na naša glumica ga je podržala na otvaranju izložbe u kazalištu Komedija u svibnju.

Mila Elegović i Ivan Balić - 2 Foto: Andrej Kreutz/Pixsell

Mila Elegović i Ivan Balić - 1 Foto: Igor Kralj/Pixsell

"Otišao je moj Cobra... Moj muž, moj partner, moje sve", napisala je Elegović na Instagramu te zaključala komentare.

Bivši par je i nakon razvoda međusobno surađivao, a koliko su ostali u dobrim odnosima, pokazuje i to da se tijekom pandemije i potresa u Zagrebu 2020. privremeno preselila u njegov stan kako bi mu pomogla, ali i njezine objave na Instagramu kada je otvorena izložba "75 godina u oku kamere".

Mila Elegović i Ivan Balić Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Mila Elegović i Ivan Balić - 2 Foto: Instagram

"Bravo Cobrica, puno godina... Puno fotografija. Hvala kazalištu Komediji, Davoru Schopf i divnoj Sanji na trudu i predivnoj izložbi", napisala je na jednoj objavi, dok je ispod drugog videa napisala: "Sad je red da ja zaplješćem tebi... Za sve..."

