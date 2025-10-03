Grašina Hana iznenadila fotkama u kupaćem, no pažnju je ukrala kći Alba!

Hana Huljić Grašo pohvalila se fotografijama s plaže, a na njima joj se pridružila i kći Alba.

Hana Huljić Grašo odlučila je napraviti iznimku te je podijelila privatne trenutke na svojem Instagramu. Supruga Petra Graše objavila je fotografije s plaže, prisjetivši se lijepih trenutaka ljetnih mjeseci.

Na prvim fotografijama pokazala je kako izgleda gotovo godinu dana od rođenja sina Tonija, poziravši u jednodijelom kupaćem kostimu ukrašenom ružama. Ovaj dizajn i prorezi na određenim mjestima istaknuli su njezinu vitku figuru nakon dvoje djece.

Hana Huljić Grašo s djecom Albom i Tonijem

Hana Huljić Grašo i Domenica

Hana Huljić

Na jednoj of fotografija pridružila joj se i kći Alba, koja je slikana kako trči po plaži dok sunce zalazi.

Ove slike mnogima su prizvale ljeto.

Hana Huljić Grašo

Hana Huljić Grašo

Hana Huljić

"Da! Da! Da! Užiiivam u prekrasnoći", "Predivna", "Koja žena", "Krasna", "Izgledaš sjajno", napisali su joj fanovi uz mnogo emotikona.

Nedavno je progovorila o porodu, o čemu više pročitajte OVDJE.

Hana i Alba su zajedno snimile pjesmu, o čemu više pročitajte OVDJE.

