Tko je tajanstvena partnerica Zlatana Ibrahimovića? Od njega je starija 11 godina

Helena i Zlatan zajedno su od 2001. godine, ali se nikada nisu vjenčali. On je jednom prilikom otkrio da je ona odbila njegovu bračnu ponudu.

Karijera Zlatana Ibrahimovića puna je trofeja, spektakularnih golova i naslova u medijima, no iza njegove životne priče uvijek stoji jedno ime – njegove dugogodišnje partnerice Helene Seger. Dok Zlatan slavi svoj 44. rođendan, mnogi podsjećaju da je upravo ona bila njegova najveća snaga i oslonac u svim trenucima, od sportskih vrhunaca do privatnih izazova.

Njihova ljubavna priča počela je još 2001. godine, a Helena je od Zlatana starija čak 11 godina. Jednom prilikom prisjetila se njihovog prvog susreta.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helena u jednom od rijetkih intervjua.

Zajedno su prebrodili i brojne glasine o Zlatanovim aferama, a jedna od žena s kojom su ga u medijima povezivali je fatalna talijanska novinarka Diletta Leotta, s kojom je snimio jednu reklamu. Te glasine Zlatan je odbio komentirati, a koliko obožava svoju Helenu dovoljno govori njegov odgovor na novinarsko pitanje o tome kakve žene voli.

"Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu", izjavio je Ibrahimović pritom misleći na svoju suprugu.

Nikada se nisu vjenčali, a proslavljena nogometna legenda jednom je prilikom otkrila da je lijepa Helena odbila njegovu bračnu ponudu.

"Rekla je ne. Ona je tako jaka", rekao je Ibrahimović svojedobno u razgovoru s Piersom Morganom te je dodao kako nakon toliko godina zaslužuje biti u braku s njim.

''Ne moram biti u braku s tobom da bih bila s tobom'', bio je njezin odgovor.

Ova ljepotica koja se rijetko pojavljuje u javnosti i nikada ne daje intervjue diplomirala je dizajn i ekonomiju.

Tijekom studija uspijevala je dobiti poslove s renomiranim brendovima poput Replaya i Diesela, a započela je karijeru u sektoru prodaje i marketinga s tvrtkom Bonner, te kasnije surađivala s firmama Corona and Hooch i FlyMe. Kasnije se posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova te je zaslužna za milijunske ugovore koje on ima sa sponzorima.

Par zajedno ima dva sina - Maximiliana i Vincenta.

