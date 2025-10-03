Nikola Karabatić zaprosio dugogodišnju partnericu pred njihovom kćerkicom

Nakon godina ljubavi 41-godišnji Karabatić zaprosio je 37-godišnju Francuskinju.
Radosnu vijest podijelili su na društvenim mrežama, a među fotografijama koje su dirnule mnoge našla se i ona na kojoj je prisutna njihova malena kći, što je tom trenutku dalo dozu nježnosti i emocije.
''Rekli smo da'', pisalo je ispod fotki.
Njihovi pratitelji oduševljeni su prekrasnom vijesti.
''Čestitamo'', ''Ljubav je u zraku'', ''Želimo vam puno sreće'', ''Bravo'', ''Ništa nije bitnije od ljubavi i obitelji u našim životima'', dio je komentara s društvenih mreža.
Nikola Karabatić, Géraldine Pillet Foto: Instagram
Nikola Karabatić, Géraldine Pillet Foto: Instagram
Inače, njihova ljubavna priča traje više od deset godina. Upoznali su se 2011. godine, a otad su nerazdvojni. Géraldine, lijepa gimnastičarka, od početka je bila tiha, ali snažna podrška jednom od najslavnijih francuskih sportaša. Zajedno su prošli kroz sve – od najvećih sportskih pobjeda do najvažnijih privatnih trenutaka, uključujući rođenje njihove djece.
Nikola Karabatić i Geraldine Pillet Foto: Instagram
Zajedno imaju sina Aleka, rođenog 2016., i kćerkicu Noru, rođenu 2018. godine. Obitelj im je oduvijek bila na prvom mjestu, a ovaj prekrasni trenutak samo je potvrda njihove dugogodišnje ljubavi i povezanosti.
Nikola Karabatić i Geraldine Pillet Foto: Instagram
Nikola Karabatić i Geraldine Pillet Foto: Instagram
