Nikola Karabatić zaprosio dugogodišnju partnericu pred njihovom kćerkicom

Nakon godina ljubavi 41-godišnji Karabatić zaprosio je 37-godišnju Francuskinju.

Rukometaš Nikola Karabatić odlučio je napraviti veliki korak u privatnom životu – zaprosio je svoju dugogodišnju partnericu Géraldine Pillet.

Radosnu vijest podijelili su na društvenim mrežama, a među fotografijama koje su dirnule mnoge našla se i ona na kojoj je prisutna njihova malena kći, što je tom trenutku dalo dozu nježnosti i emocije.

''Rekli smo da'', pisalo je ispod fotki.

Njihovi pratitelji oduševljeni su prekrasnom vijesti.

''Čestitamo'', ''Ljubav je u zraku'', ''Želimo vam puno sreće'', ''Bravo'', ''Ništa nije bitnije od ljubavi i obitelji u našim životima'', dio je komentara s društvenih mreža.

Nikola Karabatić, Géraldine Pillet Foto: Instagram

Inače, njihova ljubavna priča traje više od deset godina. Upoznali su se 2011. godine, a otad su nerazdvojni. Géraldine, lijepa gimnastičarka, od početka je bila tiha, ali snažna podrška jednom od najslavnijih francuskih sportaša. Zajedno su prošli kroz sve – od najvećih sportskih pobjeda do najvažnijih privatnih trenutaka, uključujući rođenje njihove djece.

Nikola Karabatić i Geraldine Pillet Foto: Instagram

Zajedno imaju sina Aleka, rođenog 2016., i kćerkicu Noru, rođenu 2018. godine. Obitelj im je oduvijek bila na prvom mjestu, a ovaj prekrasni trenutak samo je potvrda njihove dugogodišnje ljubavi i povezanosti.

Nikola Karabatić i Geraldine Pillet Foto: Instagram

Nikola Karabatić i Geraldine Pillet Foto: Instagram

