Poput holivudske dive! Romina Knežić u ovom izdanju dostojna je svjetskih crvenih tepiha

Izdanje voditeljice Romine Knežić za proslavu 25 godina Nove TV očaralo je sve gledatelje.
Veliko slavlje obilježavanja 25 godina Nove TV okupilo je brojne poznate osobe iz svijeta televizije, medija i javnog života.
Među onima koji su plijenili najviše pažnje na crvenom tepihu bila je i dugogodišnja voditeljica Dnevnika, Romina Knežić.
Romina je zasjala u elegantnoj crnoj toaleti s naglašenim dekolteom, ukrašenoj upečatljivim srebrnim detaljima i bogatim nakitom koji je dodatno naglasio glamur cijelog izdanja. Svojim izgledom i vedrim osmijehom osvojila je fotografe i publiku, potvrđujući status jedne od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj.
Voditeljica se na proslavi družila s kolegama i prijateljima, a nije krila oduševljenje povodom velikog jubileja televizije kojoj je posvetila veliki dio svoje profesionalne karijere. Na Novoj TV je već 19 godina, a intervju s njom pročitajte OVDJE.
