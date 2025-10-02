Predivna vijest u domu Tije Jurčić i NBA zvijezde! Sve je potvrdila fotografijom

Tia Jurčić objavila je zaruke s bivšom NBA zvijezdom Kennyjem Smithom.
''Da za zauvijek!'' napisala je uz fotografiju njihovih ruku na kojoj svu pozornost krade dijamantni prsten.
Tia i Kenny neko vrijeme skrivali su svoju ljubav, a onda je ona na društvenim mrežama potvrdila glasine.
Tia Jurčić i Kenny Smith - 1 Foto: Tia Jurčić/Instagram
Tia Jurčić i Kenny Smith Foto: Tia Jurčić/Instagram
Poznata je i zbog braka sa sinom Zdravka Mamića, Marijem.
Tia i Mario Mamić Foto: Salon Franić/Instagram
Prije toga prezivala se Jurčić. Prezime pripada njezinu očuhu, poznatom ekonomistu i političaru Ljubi Jurčiću. Njezina majka umrla je kad je Tia imala 12 godina, a on je preuzeo brigu o njoj i posvojio je.
Tia Jurčić - 4 Foto: Instagram
Tia Jurčić - 1 Foto: Instagram
