Predivna vijest u domu Tije Jurčić i NBA zvijezde! Sve je potvrdila fotografijom

Tia Jurčić objavila je zaruke s bivšom NBA zvijezdom Kennyjem Smithom.

Tia Jurčić na svom Instagram profilu otkrila je da se zaručila za legendu NBA-a Kennyja Smitha.

''Da za zauvijek!'' napisala je uz fotografiju njihovih ruku na kojoj svu pozornost krade dijamantni prsten.

Tia i Kenny neko vrijeme skrivali su svoju ljubav, a onda je ona na društvenim mrežama potvrdila glasine.

Poznata je i zbog braka sa sinom Zdravka Mamića, Marijem.

Prije toga prezivala se Jurčić. Prezime pripada njezinu očuhu, poznatom ekonomistu i političaru Ljubi Jurčiću. Njezina majka umrla je kad je Tia imala 12 godina, a on je preuzeo brigu o njoj i posvojio je.

