Tko je novi šarmantni srpski trener za kojim su žene poludjele?

Žene diljem regije poludjele su za novim srpskim košarkaškim trenerom Dušanom Alimpijevićem, istražili smo tko je on.

Srpski košarkaški trener Dušan Alimpijević u posljednje je vrijeme postao tema medija ne samo zbog sportskih uspjeha, nego i zbog izgleda.

Rođen 9. ožujka 1986. u Lazarevcu (Srbija), Alimpijević je trener s bogatim iskustvom za svoj mladenački uzrast. Trenersku je karijeru započeo 2008. kao pomoćni trener, a kroz pritom je radio u klubovima poput Novog Sada i Vojvodine. S vremenom je preuzeo i funkciju glavnog trenera u Vojvodini, potom u Spartaku Subotica, a zatim i u renomiranim klubovima poput Crvene zvezde i ruskog Avtodora.

Jedan od važnijih razvoja dogodio se u Turskoj: u klubu Frutti Extra Bursaspor istaknuo se kao izvanredan trener, što mu je donijelo nagradu EuroCup Coach of the Year. Nakon toga preuzeo je Beşiktaş, gdje je potpisao produženje ugovora do 2026/27. sezone, što pokazuje koliko je klub vjerovao u njegovu viziju i potencijal.

Ovih dana Košarkaški savez Srbije službeno je potvrdio da je Dušan Alimpijević novi izbornik muške seniorske košarkaške reprezentacije Srbije. Ova smjena bila je očekivana nakon loših rezultata na EuroBasketu, gdje je Srbija doživjela debakl i bilo je za očekivati da će Svetislav Pešić postati bivši.

Ipak, tu vijest u drugi plan stavio je Dušanov izgled. Društvene mreže preplavili su komentari žena koje je raspametio.

"Je li oženjen?", "Imam mu nešto za poručiti u 4 oka", "Od sada je košarka moj omiljeni sport", "Kako je lijep, moćan, zgodan, a i dobar, što da ne", "E, ovo je moj tip", neki su od komentara.

No, sve kojima je upao u oko razočarat će se jer je Alimpijević sretno oženjen. Njegova supruga zove se Kristina Alimpijević, a par ima dva sina, Sergeja i Vasilija.

U jednom od rijetkih intervjua, istaknuo je koliko mu je obitelj važna. Otkrio je da je rano ostao bez roditelja i da je s 15 godina napustio rodni dom, te je s obitelji odlučio graditi život na jednostavnim vrijednostima.

"Moja obitelj i ja smo imali vrlo teških situacija u životu i od tada se sve svelo na jednostavne stvari. Sreća je zdrava obitelj. Obitelj me asocira na sreću. Ja sam rano izgubio oca i majku. Otišao sam iz rodnog grada s 15 godina i uvijek sam ostao željan roditelja. Događalo mi se, nakon što je majka umrla, da mahinlno potegnem za telefonom da je nazovem. Dok sam shvatio koliko mi znače, već sam ih izgubio. Tako da, danas sa svojom ženom i djecom uživam u malim stvarima", rekao je nedavno Alimpijević za "Atv".

Inače, ovaj 39-godišnjak je 2010. doživio i strašnu prometnu nesreću u kojoj je izgubio trenera i suigrača.

''Bila je to ogromna tragedija, posebno za obitelji nastradalih. Dvije osobe su tada izgubile život, a tek su trebali početi živjeti. Većina nas koji smo bili u kombiju gotovo da se ne sjeća ničega, znamo samo da je staklo letjelo na sve strane. Svi smo bili skamenjeni i u šoku'', rekao je Alimpijević, prenosi sportal.

