Neočekivana iskrenost princa Williama: ''Dogodilo se puno promjena...''

Princ William u najnovijem televizijskom istupu emotivno je progovorio o tome koliko mu nedostaje baka kraljica Elizabeta.

Politika britanske kraljevske obitelji je "Nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj", prema kojemu se članovi kraljevske obitelji nikada ne žale javno na medije, kritike ili osobne probleme i da ne objašnjavaju svoje postupke. Time se želi održati neutralnost, dostojanstvo i autoritet institucije, za razliku od političara i slavnih osoba koje se redovito izjašnjavaju ili brane.

Međutim, ponekad postoje iznimke, ali u manjoj mjeri, a ovoga puta istu je učinio princ William.

Galerija 25 25 25 25 25

Princ William - 6 Foto: Profimedia

Princ William - 3 Foto: Profimedia

Princ William - 5 Foto: Profimedia

U seriji "The Reluctant Traveller With Eugene Levy", koju vodi kanadski komičar i zvijezda sitcoma "Schitt's Creek" Eugene Levy, 43-godišnji britanski prijestolonasljednik govorio je o tome koliko mu nedostaje pokojna baka kraljica Elizabeta II., i kako još uvijek osjeća njezinu prisutnost u dvorcu Windsor.

"Za mene je Windsor – ona", bio je jasan William, koji je Levyja, na njegovo veliko iznenađenje, pozvao u privatni obilazak dvorca Windsor.

Princ William - 2 Foto: Profimedia

Princ William i kraljica Elizabeta - 4 Foto: Profimedia

Princ William i kraljica Elizabeta - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna razočaran zbog iznenadne situacije: "Žao mi je zbog ovoga..."

"Zapravo da, nedostaje mi baka, i djed. Dogodilo se puno promjena, pa često pomislite na to da ih više nema, a osobito u Windsoru – za mene je Windsor ona. Obožavala je ovo mjesto, ovdje je provodila najviše vremena. Pokazati vam ga danas uvelike znači pokušati osigurati da vam ga predstavim onako kako bi ona htjela. I ovdje je držala svoje konje, što joj je, kao što možete zamisliti, bilo jako važno, pa je zato toliko voljela Windsor", emotivno je objasnio William, koji je upravo zbog bake zajedno sa suprugom Kate odlučio preseliti se u Adelaide Cottage u sklopu Windsora, no svega nekoliko tjedana nakon što su se preselili i upisali djecu u privatnu školu Lambrook, kraljica je preminula u dobi od 96 godina.

Princ William i kraljica Elizabeta - 3 Foto: Profimedia

Princ William i kraljica Elizabeta - 2 Foto: Profimedia

U istom razgovoru William se dotaknuo i bolest svog oca kralja Charlesa i supruge Kate Middleton, koji su gotovo istodobno saznali da imaju rak.

"Rekao bih da je 2024. bila najteža godina u mom životu", rekao je princ. "Znate, život nas također testira, a sposobnost da to prevladamo oblikuje tko smo."

William i Kate se uskoro sele u novi dom, o čemu više pročitajte OVDJE.

William je proveo nekoliko dana nasamo s ocem u Škotskoj, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Jedva je stajala na nogama! Zločestu curu modnog svijeta snimili u nezgodnom trenutku

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zdravko Čolić raznježio stariju kćer povodom njezinog velikog slavlja

Pogledaji ovo inMagazin Natječe se i kći slavne Hrvatice! Saznajte tko su kandidatkinje izbora za Kraljicu Hrvatske

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ovaj preslatki dječak? Danas je naš uspješni glazbenik!