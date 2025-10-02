Jedva je stajala na nogama! Zločestu curu modnog svijeta snimili u nezgodnom trenutku

51-godišnja Moss ponovno je zabrinula obožavatelje zbog fotografija koje su isplivale u javnost.

Supermodel Kate Moss ponovno je u središtu pažnje nakon što su je kamere snimile u Parizu tijekom Tjedna mode.

Na fotografijama se vidi kako ju tjelohranitelji prate i pridržavaju dok izlazi iz automobila, a umorna Kate skrivala se iza velikih crnih naočala. Raščupana kosa, neuredan izgled i teško kretanje potaknuli su nagađanja da se slavna manekenka vratila starim navikama.

Kate Moss Foto: Profimedia

Strani mediji pišu da je Moss noć provela na partyju, a na kraju je bila toliko iscrpljena da su je tjelohranitelji morali otpratiti u hotel. I dok jedni tvrde da je riječ samo o umoru nakon burnog izlaska, drugi podsjećaju na njezinu turbulentnu prošlost.

Kate Moss Foto: Profimedia

Kate Moss Foto: Profimedia

Podsjetimo, Kate je tijekom karijere više puta punila naslovnice skandalima vezanima uz drogu i alkohol. Najpoznatiji incident dogodio se 2005. godine kada su procurile fotografije na kojima šmrče bijeli prah, što joj je tada gotovo uništilo karijeru. Unatoč tome, Moss se uspjela vratiti na modni tron, a njezina aura "vječne buntovnice" ostala je dio njezina imidža.

Kate Moss Foto: Profimedia

Kate Moss Foto: Profimedia

Kate Moss - 2 Foto: Profimedia

Kate Moss Foto: Profimedia

Kate Moss Foto: Profimedia

