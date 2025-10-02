Našu influencericu prati čak 19 milijuna ljudi, a sada se može pohvaliti novom titulom!

TIkTokerica Mirta Miler, koja se nedavno preselila u Poljsku, magistrirala je ekonomiju na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu.

Naša najpopularnija tiktokerica Mirta Miler može se pohvaliti još jednim velikim postignućem.

28-godišnja Zagrepčanka, koja se proslavila make-up transformacijama zahvaljujući kojima je dobila gotovo 19 milijuna pratitelja na TikToku, magistrirala je ekonomiju na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, a kako je sama priznala, pet godina joj je trebalo da završi ovaj stupanj.

Jedan od prvih koji joj je čestitao bio je njezin kolega influencer Marco Cuccurin, koji je na Instagramu otkrio kako je ušao u predavaonicu gdje je imala obranu pri kraju njezine prezentacije.

Osim iz Hrvatske, Miler na društvenim mrežama ima fanove iz cijelog svijeta, a njezin najviralniji video, onaj na kojima nekoliko sati crta kvadrate s nijansama pudera, korektora, bronzera i rumenila kako bi ih kasnije izblendala, pregledan je više od 117 milijuna puta.

Prvi sadržaj počela je objavljivati oko 2018. na Instagramu, kasnije se preselila na TikTok te je njezin sadržaj make-up transformacija i kreativan pristup brzo stekao popularnost.

Jedan od razloga produžetka studija bio je i taj što se u potpunosti posvetila snimanju videa za TikTok, zbog čega je dala otkaz u banci. Nekoliko godina je živjela u Beogradu, a prije nekoliko tjedana se zbog dečka, srpskog košarkaša Nemanje Popovića preselila u Szczecin.

Na snimanje svojih videa znala je potrošiti i do 18 sati dnevno, a jednom je otkrila kako joj za jednu objavu u prosjeku treba oko dva sata. Kao ni mnogi drugi influenceri, ni ona nije bila imuna na estetske zahvate te je imala operaciju povećanja grudi, filere u usnama te botoks.

Druži se s nekim od najpoznatijih imena s TikToka, a krajem 2023. godine pokrenula je i svoj podcast "Memecast" koji je izazvao brojne reakcije zbog određenih stavova o odnosima između muškaraca i žena. Nakon tog skandala, podcast je prestao biti aktivan.

U prosincu prošle godine našla se u središtu skandala. Riječ je bila o sponzoriranom videu filma "The Color Purple". U videu je bojila pramenove perike u ljubičasto, navodeći da je inspirirana spomenutim filmom. Međutim, mnogi su smatrali da je takav pristup bezosjećajan s obzirom na to da film obrađuje osjetljive teme vezane uz iskustva afro-američke zajednice. Nakon što je video uklonjen, Mirta se javno ispričala putem društvenih mreža. U svojoj isprici priznala je da nije dovoljno istražila temu.

