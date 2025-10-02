Baby Lasagna razočaran zbog iznenadne situacije: "Žao mi je zbog ovoga..."

Baby Lasagna nije krio razočaranje organizacijom svog koncerta u Istanbulu kada je otkrio da na njega ne mogu doći maloljetni fanovi, čak ni u pratnji odrasle osobe.

Nakon što je u proljeće s velikim uspjehom završio svoju prvu europsku turneju "Meow Tour", Baby Lasagna vraća se nastupima.

U pitanju je koncert u Istanbulu, koji se trebao održati 24. travnja, no zbog masovnih protuvladinih prosvjeda morao ga je odgoditi za 13. studenog. Organizacija koncerta je, međutim, otišla u neželjenom smjeru, zbog čega se 30-godišnji Umažanin morao javiti putem društvenih mreža.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ova djevojka sinonim je za hrabrost i borbu milijunima ljudi diljem svijeta

"Imam loše vijesti! Nažalost djeci ispod 18 godina nije dozvoljen ulazak na naš koncert u Istanbulu 13.11. čak i ako pored sebe imate odraslu osobu. Ovo nije naša odluka; moj tim i ja smo bili vrlo iznenađeni i razočarani", napisao je Baby Lasagna na Instastoryju, pozvao je sve maloljetnike koji su kupili ulaznicu da pošalju svoje podatke za povrat novca.

Za kraj se obratio svojim fanovima.

"Dragi moji mladi gatitosi, jako mi je žao zbog ove situacije i nadam se da ćemo se sresti neki drugi put. Molim vas podijelite ovu priču ili pošaljite prijateljima koji dolaze na koncert, kako bi svi imali priliku vidjeti ovu informaciju", zaključio je Baby Lasagna svoju objavu.

