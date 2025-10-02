Prepoznajete li je na prvu? Naša pjevačica pokazala neočekivanu, novu boju kose!

Alka Vuica za jedan event odlučila je doći s modrom kosom, a ova mala promjena oduševila je njezine pratitelje.

Osim po svojim hitovima koje je pisala za sebe i druge, Alka Vuica je poznata po svojoj odvažnosti. Naša poznata kantautorica ovoga puta se pohvalila zanimljivom bojom kose za jedno događanje.

Naime, Alka se pojavila s upečatljivom modrom frizurom koja joj daje potpuno novi, svjež izgled.

Iako nije jasno radi li se o trajnoj promjeni ili samo dobroj periki, pjevačica je izgledala besprijekorno i moćno u elegantnom crnom odijelu ukrašenom detaljima, a osmijeh na licu pokazuje da je s promjenom itekako zadovoljna.

Ovakvim odabirom Alka ponovno potvrđuje svoj status žene koja ne robuje trendovima, već ih sama stvara.

"Dobra frizura Studio Marcela i dobra šminka Beauty & Art studio Poudré, mijenjaju život i usrećuju ženu. Nemojte se nikad bojati promjene. Svatko od nas ponekad treba novi početak…. Sreća da postoje ljudi koji to znaju pretvoriti u nešto bolje. Ljubim moje drage prijateljice", napisala je Alka uz niz fotografija na kojima je pozirala sa za nju neuobičajenu boju kose.

Njezina transformacija već je naišla na brojne pozitivne reakcije obožavatelja.

"Alka, prelijepa si, kao da imaš 20 godina!", "Lijepoj ženi sve lijepo stoji. Tvoja energija je posebna", "Mačkica moja", "Ajmeeee prekrasno ti stoji plava kosa", "Obožavam!", "Uživo super, ova nijansa kose samo njoj može tako dobro stajati, Photoshop nije potreban", "Ajme, kako prekrasno izgledaš!", "Fenomenalno, to si sad ti", "Tko je ova mlada žena na fotki ...sliči na tebe iz mlađih dana!?", napisali su joj pratitelji na Instagramu i Facebooku.

Nedavno je posvetila veliku objavu Josipi Lisac, koju možete pročitati OVDJE.

Nedavno je bila na odmoru u inozemstvu, a što je poručila poslije, pročitajte OVDJE.

