"Tko je ova?"

Prepoznajete li je na prvu? Naša pjevačica pokazala neočekivanu, novu boju kose!

Piše E.G., Danas @ 09:29 Celebrity komentari
Alka Vuica - 3 Alka Vuica - 3 Foto: Instagram

Alka Vuica za jedan event odlučila je doći s modrom kosom, a ova mala promjena oduševila je njezine pratitelje.

Bernarda Brunović rasturila u njemačkom glazbenom showu ''The Voice of Germany''.
inspirativna priča
Sjećate se hrvatske Adele? Malo je reći da je rasturila u njemačkom showu!
Priča o Zlatanu Ibrahimoviću koji slavi 44. rođendan
slavi 44. rođendan
Kako je dječak iz imigrantske obitelji postao nogometna legenda?
Baby Lasagna razočaran organizacijom koncerta u Turskoj
loše vijesti
Baby Lasagna razočaran zbog iznenadne situacije: "Žao mi je zbog ovoga..."
Danijela Dvornik ogorčena zbog putovanja s otoka trajektom
''Agonija i dalje traje...''
Danijela Dvornik ogorčena zbog kaosa s trajektima: ''Ne cijene naše živote i vrijeme...''
Izabel Kovačić zatvara svoju trgovinu u Zagrebu
''vaša podrška...''
Kovačićeva Izabel iznenadila objavom neočekivane odluke: ''Zatvaramo jedno poglavlje...''
Turska pjevačica Güllü tragično je preminula u 52. godini
"Svi znamo da je..."
Poznata pjevačica preminula nakon pada s balkona, tužnu vijest objavila je njezina kći
Kako izgleda supruga Nikole Grmoje?
samozatajna žena
Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime
Nicholle Tom u javnosti nakon dugo vremena
osmijeh ostao isti
Sjećate se Maggie iz serije "Dadilja"? Ima 47 godina, pogledajte kako danas izgleda!
Kate Middleton na sitotisku
ide joj od ruke!
Njezin zadatak je iznenadio sve - Kate Middleton dokazala da i ovo zna!
vijesti
Srušio se zrakoplov talijanskih zračnih snaga, poginule obje osobe u avionu
NESTAO S RADARA
Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, ima mrtvih
Pao prvi snijeg
Javlja DHMZ
FOTO Pao prvi snijeg: Dio zemlje pod crvenim meteoalarmom, vrijeme je jako opasno!
MORH: Redovite dnevne i noćne letačke aktivnosti borbenih aviona Rafalea
Svakodnevno
MORH uputio upozorenje: "Očekujte to danju i noću u cijeloj Hrvatskoj"
show
Zašto su svi gledali u gležnjeve Helen Mirren?
bilo je očito!
Zašto su svi gledali u gležnjeve ove legendarne glumice?
zdravlje
Iscjedak kao bjelanjak: Kada se javlja i što znači?
Vezan je za plodnost
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
zabava
Nezgoda u kuhinji postala hit: Pokušala pomoći pa sama nastradala
Kakav peh!
Odgovore na ova pitanje treba znati svaka odrasla osoba!
Pokažite što znate!
"Zašto Hrvati žive kao kokoši?": Djevojka s Filipina nasmijava vicevima na hrvatskom
LOL
tech
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Nedostatak rezervnih dijelova prisiljava ratnu mornaricu SAD-a na ekstremne mjere održavanja, a razlog problema je nevjerojatan
To ne zvuči dobro
Revolucija u ljudskoj reprodukciji: Uspješno stvorena ljudska jajašca iz DNK stanica kože
Medicinska fantastika
sport
VIDEO Marko Bojković i trener sudjelovali u prebijanju!? Prolaznik upao u dvoranu i suzavcem napao borce pa nakon potjere dobio teške batine
ISPLIVALA SNIMKA
Navijači ljutiti zbog poteza Joška Gvardiola na utakmici Lige prvaka
Malo su pretjerali
Strava pred europsku utakmicu: Huliganski sukob u centru grada, zloglasni huligani poraženi na domaćem terenu
užas!
tv
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Ana Jurić
NEUGODNA SITUACIJA!
U dobru i zlu: Puno je prošlo od kada su se zadnji put vidjeli
U DOBRU I ZLU
Skrivena sudbina: Tko sumnja u njegov oporavak, odmah može izaći van
SKRIVENA SUDBINA
putovanja
Ruina s pogledom: Može li devastirana vojna baza dobiti novi život?
Panos na Velebitu
Veliki dan: Otvorenje novog planinarskog skloništa Skorpovac na srednjem Velebitu
Nakon požara
Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan
Tjedni jelovnik
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Stvara lijepe stvari
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
Predvidite kašnjenja
lifestyle
Lejla Filipović izdanje razigrala detaljima ukrašenima životinjskim uzorkom
ELEGANTNO I U TRENDU
Juha od bundeve iz pećnice
Neodoljiva je
Samantha 17:Legendarni ruž osamdesetih
KULTNI RUŽ
sve
