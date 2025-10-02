Samo jedan krivi pokret u izdanju bez rublja otkrio bi ama baš sve!

Na Tjednu mode u Parizu glazbenica se pojavila u haljini s prorezima bez donjeg rublja. Granica između glamura i skandala bila je tanja nego ikad.

Glazbenica Kesha, poznata po smjelim modnim odabirima i hrabrom izražavanju, ponovno je podigla prašinu na Tjednu mode u Parizu.

U svom posljednjem izdanju pojavila se u upečatljivoj plavoj haljini s dubokim prorezom – no ono što je najviše iznenadilo publiku i fotografe je detalj da ispod nje nije nosila donji veš.

Kesha Foto: Profimedia

Kroj haljine bio je iznimno riskantan, sa strane je potpuno otvorena, tako da su prorezi sezali od ramena pa sve do bokova, a pjevačica ispod nije nosila donje rublje. Materijal se samo lagano prebacivao preko tijela, stvarajući dojam da bi se haljina mogla razmaknuti u svakom trenutku. Upravo ta igra skrivanja i otkrivanja bila je razlog zbog kojeg su se svi pogledi zalijepili za nju.

Kesha Foto: Profimedia

Kesha je sve upotpunila metalik štiklama i sivom torbicom, a duga kosa u valovima i crveni ruž dali su cijelom izgledu dozu glamura. Samouvjereno je pozirala fotografima, dajući do znanja da joj provokativni komentari ne smetaju.

Kesha Foto: Profimedia

Kesha, danas u dobi od 38 godina, odavno se profilira kao zvijezda koja ne pristaje na kompromis, ne samo u glazbi nego i u modu. Njezini modni potezi često izazivaju podjele i komentare, ali jedno je sigurno - o njoj se uvijek priča.

Kesha Foto: Profimedia

Kesha Foto: Profimedia

Kesha Foto: Profimedia

Kesha Foto: Profimedia

Kesha Foto: Profimedia

