Hajdukovac i lijepa Osječanka uskoro idu pred oltar? Procurili detalji tajnog vjenčanja!

Anthony Kalik i Ivona Glavaš navodno se spremaju se za svoj poseban dan kada će jedno drugome obećati vječnu ljubav.
Ivona Glavaš i Anthony Kalik - 2 Foto: Instagram
A čini se da je sve spremno za njihov poseban dan. Kako piše Slobodna Dalmacija, par će sudbonosno "da" pred svojim najbližima izgovoriti u ponedjeljak u Župi Presvetog Srca Isusova u Splitu.
Navode i kako postoji razlog zašto par nije odabrao petak ili subotu za vjenčanje, a to je utakmica Hajduka u Vinkovcima s Vukovarom 1991., koja je na rasporedu ove subote.
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: Instagram
Također, spomenuti medij piše i da će se fešta nastaviti u hotelu "Park", a goste će zabavljati glazbenik Milan Terze, koji se proslavio nastupima upravo na svadbama.
Inače, o vezi ovog para počelo se šuškati nakon što su zajedno dočekali 2024. godinu u društvu Marka Livaje i njegove supruge Iris. Na društvenim mrežama tada su osvanule fotografije, a Iris je dodatno potaknula priče o romansi emotikonom srca koji je ostavila u komentaru.
Ivona Glavaš i Anthony Kalik - 7 Foto: Instagram
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: Instagram
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: Instagram
Ivona Glavaš, Anthony Kalik Foto: Instagram
