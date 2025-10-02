Seks-bomba umalo poljubila pod pred paparazzima, umjesto glamura doživjela blam!

Heidi Klum ponovno je zasjala na Paris Fashion Weeku, no umjesto samo glamura, večer joj je obilježila i mala nezgoda.

Poznata manekenka i televizijska zvijezda Heidi Klum privukla je svu pažnju na pariškoj modnoj pisti – i to ne samo svojim atraktivnim izdanjem, već i nezgodnim trenutkom koji su zabilježili paparazzi.

Heidi je na Paris Fashion Weeku zablistala u elegantnom crnom kombinezonu asimetričnog kroja, koji je naglašavao njezinu figuru. Kombinaciju je upotpunila crnom torbicom i sandalama s visokom potpeticom. No, upravo su te potpetice skoro dovele do neugodnog pada – dok je hodala ulicom, spotaknula se o rubnjak i izgubila ravnotežu.

Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 5 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 4 Foto: Profimedia

Srećom, Heidi se brzo pridržala i nastavila dalje kao da se ništa nije dogodilo, ali su fotografi već sve uspjeli snimiti. Na fotografijama se vidi kako je u jednom trenutku podignula ruku i nasmijala se, pokazujući svoju opuštenu stranu unatoč nezgodi.

Heidi Klum - 3 Foto: Profimedia

Iako je situacija mogla završiti neslavno, Klum je još jednom pokazala profesionalizam i šarm. Smireno je nastavila pozirati, a svojim samopouzdanjem dokazala da je prava zvijezda crvenog tepiha – i kad stvari ne idu po planu.

Heidi Klum - 6 Foto: Profimedia

Nedavno je bila i na Oktoberfestu na kojem žene tradicionalno nose dekolterane haljine, a zašto su Heidi prozvali prvim dekolteom Oktoberfesta pogledajte OVDJE.

Heidi Klum - 5 Foto: Profimedia

Zbog golišavog outfita Heidi Klum nitko nije primijetio da je u izlazak povela kćer, kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

Heidi Klum, Leni Klum Foto: Profimedia

