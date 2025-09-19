Pretraži
spoj tradicije i glamura

Prvi dekolte Oktoberfesta? Ovaj outfit u kojem se pojavila Heidi Klum bio je glavna tema!

Piše I.G., Danas @ 16:40 Celebrity komentari
Heidi Klum - 4 Heidi Klum - 4 Foto: Profimedia

Heidi Klum zablistala je na vlastitom HeidiFestu u Münchenu, gdje je u crvenom outfitu s dubokim dekolteom spojila bavarsku tradiciju s vlastitim glamuroznim stilom.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je Endi Demneri?
gradi uspješnu karijeru!
Tko je Albanka koju zovu najljepšom? Lice joj je toliko besprijekorno da svi misle da se podvrgnula zahvatima
Heidi Klum zablistala je na vlastitom HeidiFestu u Münchenu
spoj tradicije i glamura
Prvi dekolte Oktoberfesta? Ovaj outfit u kojem se pojavila Heidi Klum bio je glavna tema!
Monica Bellucci i Tim Burton prekinuli vezu
"S mnogo poštovanja..."
Pukla ljubav! Monica Bellucci prekinula vezu s redateljem nakon dvije godine
Egon Jurić u MasterChefu žiriju servirao poderane ''tange''
zanimljivo...
Kakve veze tange imaju s MasterChefom? I žiri je ostao iznenađen viđenim
Irma Dragičević donosi hit jeseni s "Uzmi Me"
"Uzmi me"
Za Irmu ljeto još nije gotovo! Poslušajte njezinu novu pjesmu koja budi osjećaje
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Tko je političarka Sanda Livia Maduna?
ima tek 32 godine
Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?
U avionskoj nesreći poginuo tekstopisac Brett James
pokraj škole
Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe
Pogledajte neugodan trenutak između Kate Middleton, kraljice Camille i Melanije Trump
video je viralan
Neugodnjak! Pogledajte čudan trenutak razgovora Camille i Melanije o kojem svi pričaju
Charlotte Van Looy podijelila fotografije s Rubenom Van Guchtom
Šuškalo se svašta...
Fatalna Belgijka novim potezom otkrila u kakvom su odnosu ona i suprug Blanke Vlašić?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
PROVJERENO Uznemirujući uvjeti u zagrebačkoj igraonici koja glumi vrtić: "Nekad nisu imali što djeci dati za jesti"
Priča Provjerenog
Užas u čuvaonici za djecu: "Na silu bi im gurali hranu, stavljali ih u kut, vrištala bi i plakala"
2500 vojnika, 12 ratnih brodova, 22 zrakoplova u akciji: "Nitko neće dotaknuti naše sveto tlo!"
Odgovor na prijetnje
2500 vojnika, 12 ratnih brodova, 22 zrakoplova u velikoj akciji: "Nitko neće dotaknuti naše sveto tlo!"
Prvi put otkad je predsjednik, Milanović je kritizirao stranku kojoj je nekad bio na čelu
Izazvao pomutnju
Stižu reakcije na Milanovićeve kritike. Borzan: "Došlo je do nesporazuma"; Stier: "Nisam mogao glasati protiv rezolucije"
show
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Tko je političarka Sanda Livia Maduna?
ima tek 32 godine
Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?
U avionskoj nesreći poginuo tekstopisac Brett James
pokraj škole
Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe
zdravlje
4 najzdravije zamjene za maslac za kuhanje i pečenje
Postoji niz alternativa
4 najzdravije zamjene za maslac za kuhanje i pečenje
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
zabava
Ovaj kviz znanja provjerit će vašu logiku i snalažljivost
Pokažite što znate!
Ovaj kviz znanja provjerit će vašu logiku i snalažljivost
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Svaka čast
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Prizor iz zoološkog vrta u Sarajevu zgrozio posjetitelje, a stigao je i odgovor uprave vrta
Zanimljivo
Prizor iz zoološkog vrta u Sarajevu zgrozio posjetitelje, a stigao je i odgovor uprave vrta
tech
Uzimate vitamin D2 kao dodatak prehrani? Obratite pažnju na ovaj njegov neočekivani učinak
Novo istraživanje otkriva
Uzimate vitamin D2 kao dodatak prehrani? Obratite pažnju na ovaj njegov neočekivani učinak
Fascinantna sposobnost 17-godišnjakinje oduševila znanstvenike: Takvih je ljudi tek stotinjak na svijetu
Neki bi joj zavidjeli
U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100"
Potez Mercedesa pokazuje u kojem smjeru ide automobilska industrija
Povratak na staro
Potez Mercedesa pokazuje u kojem smjeru ide automobilska industrija
sport
Joško Gvardiol nasmijao društvene mreže reakcijom na utakmici Manchester Cityja
Snimka obišla internet
VIDEO Gvardiol zapucao, promašio, ali ono što je uslijedilo sve je nasmijalo
Pogledajte što je Joško Gvardiol napravio Napoliju: O ovim brojkama bruje Englezi
ma bravo!
Pogledajte što je Joško Gvardiol napravio Napoliju: O ovim brojkama bruje Englezi
Vlasnik Sarajeva Ismir Mirvić preuzima Dugopolje?
Zanimljivo
Vlasnik Sarajeva doveo Zorana Mamića, ali to nije sve: Preuzima i hrvatski klub?
tv
MasterChef: Savannah je bome bez dlake na jeziku! Evo što je poručila Stipi!
ZANIMLJIVO!
Savannah je bome bez dlake na jeziku! Evo što je poručila Stipi!
U dobru i zlu: Kako je prošla njihova generalna proba?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Kako je prošla njihova generalna proba?
Kumovi: Ma je li ona baš sigurna da ipak neće trebati operaciju?
KUMOVI
Kumovi: Ma je li ona baš sigurna da ipak neće trebati operaciju?
putovanja
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Škafetin
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Ulica zaboravljenog vremena, Karanac, Baranja
U srcu Baranje
Pola sata od Osijeka: Ulica zaboravljenog vremena savršeno je mjesto za jednodnevni izlet
Kviz općeg znanja: 15 pitanja za mentalni fitness
Za razgibavanje
Kviz općeg znanja: 15 pitanja za mentalni fitness
novac
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Napeti odnosi
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
lifestyle
Znate li da postoji kolač posvećen Robertu Redfordu?
Žene su oduševljene
Imamo recept za kolač nazvan po Robertu Redfordu, provjerite zašto se tako zove
Simpatična poruka na automobilu
Ma preslatko!
"Gospon pauk..." : Pročitajte poruku koju je mladić napisao kako bi njegova djevojka dobila cvijeće za diplomu
Ana Maslać Plenković: Elegantna haljina za posjet Japanu
ELEGANTNO IZDANJE
Ana Maslać Plenković u haljini s potpisom dizajnerice čije kreacije nosi i Meryl Streep
sve
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Tko je političarka Sanda Livia Maduna?
ima tek 32 godine
Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Škafetin
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene