Prvi dekolte Oktoberfesta? Ovaj outfit u kojem se pojavila Heidi Klum bio je glavna tema!

Heidi Klum zablistala je na vlastitom HeidiFestu u Münchenu, gdje je u crvenom outfitu s dubokim dekolteom spojila bavarsku tradiciju s vlastitim glamuroznim stilom.
Heidi Klum još jednom je pokazala kako izgleda kada se tradicija spoji s glamurom. Na njezinom posebnom HeidiFestu povodom početka Oktoberfesta nije nedostajalo ni stila ni dobrog provoda.
U srcu Münchena, u slavnom Hofbräuhausu, 50-godišnja manekenka i poduzetnica okupila je obitelj i prijatelje na proslavi kojoj je teško parirati. No ono što je najviše privlačilo poglede bio je crveni dirndl s dubokim dekolteom, koji je naglasio Heidinu zavidnu figuru.
Heidi Klum - 8 Foto: Profimedia
Heidi Klum - 7 Foto: Profimedia
Cijeli je look upotpunila krunom od crvenih ruža, bijelim čarapicama i štiklama u istoj nijansi kao haljina, i sve to s njezinim prepoznatljivim osmijehom.
Heidi Klum - 5 Foto: Profimedia
Heidi Klum - 3 Foto: Profimedia
Heidi Klum - 1 Foto: Profimedia
U društvu supruga Toma Kaulitza, kojem je posvetila i zlatnu ogrlicu s njegovim imenom, Heidi je plesala, pjevala i, kako kaže, stvorila svoju verziju Oktoberfesta.
Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia
Nedavno se Heidi pojavila u golišavom izdanju zbog kojeg nitko nije primijetio da je u izlazak povela kćer
