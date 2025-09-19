Kakve veze tange imaju s MasterChefom? I žiri je ostao iznenađen viđenim

U večerašnjoj epizodi MasterChefa jedan mladić sve će nasmijati svojim kreativnim potezom.

U novoj epizodi MasterChefa žiri će dobiti servirane ''tange''.

Ne, ovo nije šala, a za sve je kriv natjecatelj Egon Jurić.

Mladić iz Županje, koji se zbog posla preselio u Zagreb, pred žiri će izaći s receptom koji je dugo vježbao – sataraš i meso uz modernizirane langošice koje je nazvao ''poderane tange''.

Egon Jurić, MasterChef - 13 Foto: Nova TV

Egon Jurić, MasterChef - 11 Foto: Nova TV

Egon Jurić, MasterChef - 8 Foto: Nova TV

''Poderane gaće neće biti velike kao padobrani, nego će biti male kao tange'', objasnit će Egon te nasmijati žiri nazivom svog jela.

Egon Jurić, MasterChef - 1 Foto: Nova TV

Egon Jurić, MasterChef - 6 Foto: Nova TV

Egon Jurić, MasterChef - 12 Foto: Nova TV

Hoće li mu tange osigurati prolaz dalje, pogledajte večeras u 22:15 na Novoj TV.

Egon Jurić, MasterChef - 2 Foto: Nova TV

