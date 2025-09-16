Majka našeg svjetski poznatog sportaša privukla je pažnju u prvoj epizodi MasterChefa!

Prva audicija nove sezone MasterChefa donijela je žestok kulinarski početak. Žiri u sastavu – Goran Kočiš, Stjepan Vukadin i Mario Mihelj – imao je priliku upoznati raznovrsne kandidate čije su priče i jela ostavila snažan dojam, a jedna kandidatkinja privukla je puno pozornosti.

Mario, Stjepan i Goran od samog početka postavili su visoka očekivanja, a natjecatelji su ih dočekali s različitim pristupima, ali i s velikom ljubavi prema pripremi jela. Rezultati njihova kuhanja pokazali su da će se i ove godine voditi kulinarska borba prepuna uzbuđenja.

Iz Čitluka je pred žiri stigla Dijana Zubac, majka poznatog košarkaša Ivice Zubca, koja se žiriju MasterChefa predstavila brudetom od jegulje. Iskustvo majke koja cijeli život kuha za obitelj pretočilo se u tanjur pun okusa i emocija.

Dijana Zubac, MasterChef - 10 Foto: Nova TV

Dijana Zubac, MasterChef - 6 Foto: Nova TV

Dijana Zubac, MasterChef - 5 Foto: Nova TV

''Ovo je prava istinska domaća kuhinja napravljena fantastično'', pohvalio ju je Goran. Na to se nadovezao Stjepan: ''Vaš je brudet jako blizu pravom neretvanskom brudetu. Vidi se da ste kuhali sa srcem. Kad ste ga radili pred nama, kao da ste ga radili za svoju obitelj.''

Dijana Zubac, MasterChef - 12 Foto: Nova TV

Dijana Zubac, MasterChef - 14 Foto: Nova TV

Dijana Zubac, MasterChef - 11 Foto: Nova TV

Ivica Zubac Foto: Profimedia

Njezin trud zaokružio je i Mario riječima: ''Kuhat ćete nam još mnogo puta, vjerujem.''

Dijana je tako nastavila svoju kulinarsku priču u MasterChefu.

Dijana Zubac, MasterChef - 1 Foto: Nova TV

Dijana Zubac, MasterChef - 13 Foto: Nova TV

Tko je Ivica Zubac?

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac već godinama piše uspješnu priču u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Rođen je 18. ožujka 1997. u Mostaru, a odrastao u Čitluku, mjestu u Hercegovini, gdje su njegovi prvi košarkaški koraci brzo otkrili da se radi o posebnom talentu.

S visinom od čak 213 centimetara i impresivnim fizičkim predispozicijama, Zubac je rano privukao pozornost trenera. Nakon što je prošao kroz redove Cibone i srpskog Mega Leksa, 2016. godine ostvario je san mnogih mladih sportaša – odabran je na NBA draftu od strane Los Angeles Lakersa. Danas nosi dres Los Angeles Clippersa, gdje je jedan od ključnih igrača na poziciji centra.

Ivica Zubac Foto: Profimedia

Iza njegova uspjeha stoji obitelj, koja mu je uvijek bila najveća podrška. Posebno se ističe majka Dijana, koja je u brojnim intervjuima pokazala koliko je važan oslonac bila svojoj djeci.

Kako su mediji pisali, upravo je ona od malih nogu pratila i podržavala Ivicu i njegovu braću, čuvajući normalnost obiteljskog života dok su djeca rasla u sportski zahtjevnom okruženju. Ivica ima tri brata i sestru, a svi su, barem u mlađim danima, bili povezani sa sportom.

Ivica Zubac Foto: Profimedia

Iako je danas zvijezda u NBA ligi, Zubac je poznat po tome da je ostao čvrsto povezan sa svojim hercegovačkim korijenima. Često naglašava da mu je upravo obitelj, a posebno majka Dijana, usadila vrijednosti skromnosti, marljivosti i predanosti – osobine koje su ga odvele na svjetski vrh.

