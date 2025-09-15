Princ Harry o narušenim odnosima: "Neki članovi obitelji mi nikada neće oprostiti..."

Princ Harry i dalje brani sadržaj svojih memoara "Spare", ističući da je iznio istinu unatoč posljedicama po odnose s obitelji i javnosti.

Princ Harry i dalje stoji iza svojih riječi iz memoara "Spare", gotovo tri godine nakon objave knjige koja je izazvala burne reakcije javnosti i kraljevske obitelji.

"Bila je to teška poruka, ali učinio sam to na najbolji mogući način. Moja savjest je čista", poručio je u razgovoru za The Guardian.

Knjiga je, između ostalog, otkrila pojedinosti o njegovom odnosu s princom Williamom, konzumaciji droga te osjećaju odbačenosti. No Harry tvrdi da nije riječ o iznošenju privatnih problema u javnost, već o potrebi za istinom.

"Bila je to serija ispravaka priča koje su već bile vani. Jedno gledište je bilo izneseno i trebalo ga je ispraviti", rekao je.

Naglasio je i koliko mu znači podrška Meghan Markle, koja mu je uvijek savjetovala da se drži istine.Taj savjet, kaže, uvijek mu se vraća kao putokaz.

Iako želi popraviti odnos s kraljem Charlesom, posebno nakon što mu je dijagnosticiran rak, Harry priznaje da knjiga predstavlja prepreku.

"Neki članovi moje obitelji nikada mi neće oprostiti što sam napisao knjigu. Naravno, nikada mi neće oprostiti mnogo toga", priznao je.

Već godinama traje i spor zbog ukinute sigurnosne zaštite, što je bio jedan od ključnih razloga preseljenja u SAD.

"Bilo je toliko neslaganja, razlika između mene i nekih članova moje obitelji. Ova trenutna situacija, koja traje već pet godina, u vezi s ljudskim životom i sigurnošću je kamen spoticanja. Mnogo je kontrole i sposobnosti u rukama mog oca... u konačnici, cijela ova stvar mogla bi se riješiti preko njega", objasnio je Harry za BBC još u svibnju.

