Privedena Varalica s Tindera! Proslavio se u dokumentarcu, a od žena je iznudio milijune

Zloglasnog "Tinder prevaranta", Simona Levieva, uhitila je gruzijska policija temeljem Interpolove tjeralice, no razlozi pritvaranja još nisu poznati.

Simona Levieva, poznatog kao "Tinder prevarant", uhitila je gruzijska policija nakon slijetanja na aerodrom u Batumiju, a pritvoren je temeljem crvene Interpolove tjeralice.

Još nije poznato koja je zemlja zatražila njegovo uhićenje, a ni njegov odvjetnik zasad nema objašnjenje zašto je Leviev zadržan, piše Daily Mail.

Leviev je postao poznat 2022. zahvaljujući Netflixovom dokumentarcu u kojem se tvrdi da je lažno predstavljao sina milijardera i dijamantnog magnata, te na taj način prevario žene koje je upoznao putem Tindera za više milijuna funti. Nakon što bi osvojio njihovo povjerenje, tvrdio bi da ne može koristiti karticu i tražio da one otvore novu, koju bi on koristio.

Žrtve su svjedočile o financijskom slomu i psihičkim posljedicama. Leviev sve optužbe odbacuje i tvrdi da je uspješan poslovni čovjek koji je bogatstvo stekao ulaganjem u kriptovalute.

Godine 2019. u Izraelu je osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog prijevara, ali je odslužio samo pet, te je morao platiti odštetu i kaznu zbog lažne putovnice.

