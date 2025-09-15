Janica Kostelić nakon dugo vremena snimljena u javnosti, zbog ovog je događaja napravila iznimku

Dobro raspoložena Janica Kostelić odlučila se na rijetki javni izlazak, tijekom kojeg su je snimili fotografi.

Nakon što se povukla iz javnog života, Janica Kostelić rijetko se može vidjeti na društvenim događanjima, no zbog jednog je ipak napravila iznimku.

Bivša skijaška kraljica pojavila se na konferenciji za medije na kojoj je najavljena nova sezona društveno-odgovornog projekta ''Sat za nas''.

Janica Kostelić Foto: Igor Soban/PIXSEL

Janica je za tu prigodu odabrala dugu žutu haljinu s cvjetnim uzorkom.

Janica Kostelić Foto: Igor Soban/PIXSEL

Janica Kostelić Foto: Igor Soban/PIXSEL

Dobro raspoložena i sa širokim osmijehom pozirala je fotografima.

Janica Kostelić Foto: Igor Soban/PIXSEL

Janica Kostelić Foto: Igor Soban/PIXSEL

Podsjetimo, Janica je danas posvećena majčinstvu i obitelji. Četverostruka olimpijska pobjednica i peterostruka svjetska prvakinja u alpskom skijanju uspješno je zatajila vijest o prvoj trudnoći te ju je podijelila samo s najbližim članovima obitelji i prijateljima, a sina Oskara rodila je 1. siječnja 2019. u Zagrebu, nakon čega se povukla iz javnosti. Godine 2023. rodila je drugo dijete.

Partnera godinama skriva od javnosti, a njegove rijetke fotografije pogledajte OVDJE.

Janica Kostelić, 2006. godina Foto: Igor Kralj/Pixsell

Janica Kostelić Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Janica Kostelić - 1 Foto: Cropix

