Ovo su mama i kći: Jedna ima 46, druga 28 godina, a iza njih je turbulentna priča

Mama i kći koje brojni znaju iz kontroverznog srpskog realityja mamile su poglede u bikinijima.

Ljuba Pantović i njezina kći Aleksandra Subotić objavile su video u kojem izvode popularan viralni plesni trend, a snimka je u trenu postala hit na društvenim mrežama.

Obje su pozirale u bikinijima i pokazale zavidnu liniju – Aleksandra ima 28 godina, dok njezina mama Ljuba s 46 godina izgleda jednako besprijekorno.

Pratitelji su oduševljeno komentirali njihov izgled, a mnogi su se prisjetili i njihova turbulentnog odnosa.

Inače, Ljuba je danas uspješna instruktorica fitnesa, a kćer Aleksandru rodila je sa svega 17 godina. I Aleksandra je svoje prvo dijete rodila u istim godinama kao i njezina majka.

Upravo je njihova prošlost često bila tema kontroverznog srpskog realityja u kojem su obje sudjelovale, piše Blic. Ondje je Aleksandra progovorila o narušenom odnosu s majkom, a srpski mediji raspisali su se o tome da je zatrudnjela s maminim dečkom, s kojim je dobila kćer.

Ljuba Pantović, Aleksandra Subotić Foto: Instagram

Kasnije je bila u vezi s Davidom Dragojevićem, a potom i s Pecom Raspopovićem, s kojim također ima dijete. Njihova veza dospjela je u središte skandala nakon što je Peco prevario Aleksandru s njezinom najboljom prijateljicom, Majom Marinković. Unatoč svemu, Aleksandra mu je na kraju oprostila.

Njihova životna priča – od skandala i sukoba do pomirenja i obiteljskih drama – i dalje intrigira javnost jednako koliko i njihovi trenuci u kojima pokazuju da su obje fizički u top-formi.

