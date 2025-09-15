Potpuno nestvarno! Tko je 15-godišnji dječak koji je ispisao povijest?

Svečana dodjela Emmy nagrada u Los Angelesu protekla je u znaku povijesnog uspjeha mladog Owena Coopera. Petnaestogodišnja zvijezda Netflixove serije Adolescence postao je najmlađi muški dobitnik Emmyja u povijesti, dok je serija sama odnijela čak osam nagrada i osvojila publiku i kritiku. Večer je obilježena i emotivnim govorima, britanskim trijumfima te nizom iznenađenja koja su obilježila ovu prestižnu televizijsku manifestaciju.

Britanski tinejdžer Owen Cooper ušao je u povijest osvojivši Emmyja i postavši najmlađi muški dobitnik ove prestižne nagrade ikad. Na svečanoj dodjeli u Los Angelesu, 15-godišnji Owen (15 godina i 283 dana) osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu Jamieja Millera u Netflixovoj seriji Adolescence, dok je sama serija dominirala večeri s ukupno osam nagrada, uključujući i onu za najbolju ograničenu seriju.

Pogledaji ovo Preporuke Potresna, ali fantastična serija koja zaslužuje četiri sata vaše pozornosti!

Večer trijumfa za Adolescence

Osim Owenova povijesnog uspjeha, serija je osvojila nagrade u kategorijama za režiju (Philip Barantini), najbolju sporednu glumicu (Erin Doherty), kao i nagrade za scenarij i glumu Stephena Grahama, koji je osvojio priznanje za glavnu mušku ulogu. Graham je, zajedno s Jackom Thorneom, podijelio i nagradu za pisanje te preuzeo priznanje za najbolju seriju u ime cijele ekipe. Serija je ranije osvojila i dvije tehničke nagrade za kinematografiju i casting.

Serija Foto: Profimedia

Doherty je svoju prvu Emmy nagradu posvetila sestri Grace, uz emotivne riječi:

''Ne bih bila ovdje bez tebe. Volim te svim srcem''.

Redatelj Barantini dobio je nagradu za režiju ograničene serije, a dodjeljivačica Elizabeth Banks našalila se na njegov račun nazivajući ga ''the oner'' – aluzija na specifičan stil snimanja u jednom kadru kojim se serija proslavila, ali i činjenicu da je bio jedini muškarac nominiran u toj kategoriji.

Inspirativan govor tinejdžerskog laureata

Owenov izlazak na pozornicu izazvao je ovacije holivudske publike. Nagradu mu je uručila glumica Sydney Sweeney, a mladi je glumac održao inspirativan govor:

Owen Cooper, Adolescence Foto: Profimedia

''Ovo je potpuno nestvarno. Kad sam prije par godina krenuo na satove glume, nisam ni sanjao da ću ikada doći u Ameriku, a kamoli ovdje stajati. Mislim da večeras dokazujem da, ako slušate, fokusirate se i izađete iz zone komfora, možete postići bilo što u životu''.

Pobijedio je u konkurenciji velikih imena poput Javiera Bardema (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), Roba Delaneya (Dying for Sex), Petera Sarsgaarda i Billa Campa (Presumed Innocent), kao i kolege iz serije Ashleyja Waltersa.

Owen Cooper, Adolescence Foto: Profimedia

Serija Adolescence prati Jamieja Millera, dječaka optuženog za ubojstvo školske kolegice nakon što je bio izložen ekstremnom mizoginom sadržaju na internetu.

Stephen Graham: od stambenog bloka do Emmyja

Stephen Graham, koji glumi Jamiejeva oca Eddieja, bio je jedan od najvećih pobjednika večeri.

''Ja sam samo dijete mješovitih korijena iz stambenog bloka, a sada stojim ovdje pred kolegama i priznajem – ovo je najponizniji trenutak u mom životu'', rekao je u emotivnom govoru.

Scenarist Jack Thorne, poznat po hit seriji Mr Bates Versus The Post Office, zahvalio je mladim glumcima serije, posebno istaknuvši talentirane školarce koji su doprinijeli autentičnosti projekta.

Owen Cooper, Adolescence Foto: Profimedia

Povratak u školu nakon povijesnog uspjeha

Owen, iako sada najmlađi muški dobitnik Emmyja u 77-godišnjoj povijesti nagrade, ostaje skroman tinejdžer. Nakon svečane večeri odmah se vraća u Warrington i nastavlja školovanje. Dobio je tjedan dana slobodno za odlazak u Hollywood, a prije ceremonije gostovao je u emisiji Jimmy Kimmel Live, gdje je uz osmijeh pričao o reakcijama svojih školskih kolega:

''Neće oni ostati budni do četiri ujutro da prate dodjelu. Pogledali su seriju, ali nisu baš previše uzbuđeni''.

Priznao je da školu trenutno jedva prati i da sa sobom u Los Angeles nosi torbu punu zadaća, uključujući matematiku, predmet koji mu je najmanje drag. Kimmel se našalio pitajući ga:

''Kad sjediš na dodjeli Emmyja među svim tim slavnim glumcima, pitaš li se stvarno trebaš li znati algebru?'' Owen je uz smijeh odgovorio:

''O tome razmišljam svako jutro prije škole'', našalio se.

Owen Cooper, Adolescence Foto: Profimedia

Ostali pobjednici i promašaji večeri

Serija The Studio i njen autor Seth Rogen osvojili su četiri nagrade, dok je The Pitt ponio glavnu nagradu za najbolju dramsku seriju. John Oliver odnio je priznanje za pisanje u kategoriji zabavnih emisija, a Adam Randall za režiju dramske serije.

Owen Cooper, Adolescence Foto: Profimedia

Britanska glumačka imena Aimee Lou Wood i Jason Issacs ostali su bez nagrada za uloge u The White Lotus, dok je Katherine LaNasa iz The Pitt-a osvojila Emmy za najbolju sporednu glumicu u drami. Tramell Tillman iz Severance-a nadmašio je Issacsa u kategoriji najboljeg sporednog glumca, dok je Britt Lower iz iste serije pobijedila u kategoriji najbolje glavne glumice.

Unatoč brojnim razočaranjima za britanske kandidate, Škot Alan Cumming ipak je ponosno preuzeo nagradu za najbolji reality program zahvaljujući emisiji Traitors US.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbog ove fotke Žanamari u mini badiću svi pričaju da je najzgodnija Hrvatica!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity "Sramota za jednu majku da se tako snima?" Mama našeg nogometaša žestoko oplela po hejterima