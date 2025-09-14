Pretraži
"prestanite o ženama..."

"Sramota za jednu majku da se tako snima?" Mama našeg nogometaša žestoko oplela po hejterima

Piše I.G., Danas @ 16:54
Renata Lovrinčević Buljan - 2 Renata Lovrinčević Buljan - 2 Foto: Renata Lovrinčević Buljan/Instagram

Renata Lovrinčević Buljan izazvala je raspravu objavom u kupaćem kostimu, a kritičarima je odgovorila porukama o samopouzdanju, zdravlju i dvostrukim standardima prema ženama.

Marco Cuccurin oduševio je pratitelje odvažnim modnim izdanjem
kako mu stoji?
Tko još može ovako nositi prozirnu čipku? Naš influencer iznenadio hrabrim izdanjem!
Renata Lovrinčević Buljan začepila usta hejterima
"prestanite o ženama..."
"Sramota za jednu majku da se tako snima?" Mama našeg nogometaša žestoko oplela po hejterima
U Šibenk uplovio luksuzni kruzer, od cijene boli glava
evo što sve nudi!
U Šibenik uplovio elitni kruzer, ove cijene su za one kojima je luksuz stil života!
Vatromet, laseri i rave ekstaza: Scooter u Zagrebu priredio noć za pamćenje
obožavatelji u deliriju
Vatromet, laseri i rave ekstaza: Scooter u Zagrebu priredio noć za pamćenje!
Raskošan dom Luisa Ibaneza i njegove supruge
prekrasan interijer
Zavirite u raskošan dom bivšeg dinamovca i lijepe supruge, luksuz je mala riječ!
Pogledajte prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca
kakav spektakl!
Pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda!
Marko Perković Thompson na vjenčanju Lejdi Perković i Ivana Jarneca zapjevao svoj veliki hit
''predivno!''
''Kad ti striko zapjeva...'' Thompson na vjenčanju nećakinje izveo svoj veliki hit
Ellen Vanjorek na špici prošla u upečatljivoj modnoj kombinaciji
hrvatske kardashianke
Za mladom domaćom senzacijom i njenom trudnom majkom okretali su se svi na špici
Oženio se Ivo Kezić, bivši kandidat MasterChefa
ljubi rukometašicu
Vjenčao se bivši kandidat MasterChefa! Hrvatsku je dirnuo svojom tragičnom pričom
Margot Robbie na crvenom tepihu pokazala skoro sve
top ili flop?
Potpuno prozirna haljina najpoznatije plavuše sve zabezeknula, ispod je nosila samo tangice
vijesti
Otkriveno u kakvim je mukama umirala Tijana R.
novi detalji tragedije
Otkriveno u kakvim je mukama umirala Tijana (19) nakon parasailing vožnje: Objavljen nalaz obdukcije
Eksplozija u kafiću u Madridu, 14 ozlijeđenih
užas u španjolskoj
Eksplozija u kafiću! Ozlijeđeno najmanje 25 ljudi
Nakon što je američki napad potopio brod s 11 mrtvih, novi incident s venezuelanskim ribarima
RAT PROTIV KARTELA
Razarač SAD-a krcat marincima i krstarećim raketama zauzeo brod: "To su skromni i bezopasni ribari"
show
zdravlje
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
