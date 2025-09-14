"Sramota za jednu majku da se tako snima?" Mama našeg nogometaša žestoko oplela po hejterima

Renata Lovrinčević Buljan izazvala je raspravu objavom u kupaćem kostimu, a kritičarima je odgovorila porukama o samopouzdanju, zdravlju i dvostrukim standardima prema ženama.

Renata Lovrinčević Buljan (49), kondicijska trenerica i majka bivšeg vratara Hajduka Borne Buljana (20), izazvala je raspravu na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavila fotografije u kupaćem kostimu. Dok su je mnogi podržali, dio pratitelja uputio je kritike na račun njezina izgleda i načina poziranja.

Renata nije ostala dužna pa je odlučila reagirati putem Instagram storyja.

"Sramota za jednu majku da se tako snima? Ljubim sve i razumijem. Nemojte se ljutiti, duša i srce su najvažniji. Ja sam trener, vi niste i ne morate pokazivati tijelo kao ja. Ja ću vam željeti pokazati zdravo tijelo nastalo godinama rada na drugim ljudima, kuhanjem i širenjem ljubavi oko sebe."

Foto: Renata Lovrinčević Buljan/Instagram

U još jednoj objavi, uz fotografiju u narančastom kupaćem kostimu, dodatno je progovorila o dvostrukim standardima prema ženama.

"Prestanite o ženama u kupaćem kostimu govoriti kao da su gole. Nitko nije nijednom muškarcu u kupaćim hlačicama rekao da sramoti svoju djecu. Da objasnimo, na plaži se svi gledamo, jesu li bolje žene koje idu na plažu s manje ljudi od onih s više ljudi. Instagram je samo veća plaža od tvoje. Ja sam profesor i posao mi je da vas učim najbolje što znam o zdravom životu. Dio toga je ne daj na sebe i svoj put", zaključila je.

Foto: Renata Lovrinčević Buljan/Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Renata je nedavno za naš IN magazin otkrila što o njenim atraktivnim fotkama misli suprug vojnik. Više pročitajte OVDJE.

