Veliki dan za Paulu Tonković i supruga, sinčić Jadran bio je glavna zvijezda!

Paula Tonković i suprug Filip krstili su sina Jadrana u emotivnoj obiteljskoj ceremoniji.

Za pobjednicu showa "Ples sa zvijezdama" Paulu Tonković i njezinog supruga Filipa ovo je bio jedan od najsretnijih dana – krstili su svog sina Jadrana u krugu obitelji i najbližih prijatelja.

Na fotografijama koje su podijelili vidi se da je sve bilo u znaku emocija i radosti. Ponosni roditelji zablistali su u elegantnim kombinacijama, dok je mališan, odjeven u svečano odijelce i preslatke plave tenisice, bio glavna zvijezda dana.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte vjenčanicu koju je nosila Thompsonova nećakinja na svom bajkovitom vjenčanju!

Galerija 20 20 20 20 20

Ceremonija krštenja protekla je u toploj i obiteljskoj atmosferi, a osmijesi na licima otkrivaju koliko je ovaj trenutak poseban za Paulu i njezinog supruga.

Krštenje sina Paule Tonković - 3 Foto: Paula Tonković/Instagram

Krštenje sina Paule Tonković - 1 Foto: Paula Tonković/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tko je ljepotica sa špice koja pomutnju napravila opasno visokim izrezom na haljini?

Paula je nedavno na Instagramu pokazala svoje tijelo u badiću nakon poroda, a više detalja pročitajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Pogledajte vjenčanicu koju je nosila Thompsonova nećakinja na svom bajkovitom vjenčanju!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Među brojnim poznatima na špici istaknula se radijska imena čiji je odlazak rastužio slušatelje

Pogledaji ovo Celebrity Kakva ludnica! Thompson na svadbi nećakinje uzeo mikrofon i zapjevao hit "Geni kameni"