poseban dan!

Veliki dan za Paulu Tonković i supruga, sinčić Jadran bio je glavna zvijezda!

Piše I.G., Danas @ 12:34 Celebrity komentari
Krštenje sina Paule Tonković - 4 Krštenje sina Paule Tonković - 4 Foto: Paula Tonković/Instagram

Paula Tonković i suprug Filip krstili su sina Jadrana u emotivnoj obiteljskoj ceremoniji.

Kolinda Grabar-Kitarović i Blanka Mateša zasjale su na otvorenju prvenstva u hrvanju
uvijek sa stilom!
Hlače koje je Kolinda Grabar-Kitarović nosila za važan događaj ukrale svu pozornost!
Severina objavila fotografije iz Palerma
"najbolje obučena žena!"
Severina se javila s juga Italije u outfitu o kojem ama baš svi pričaju!
Nina Badrić i Leonarda Boban prošetale Zagrebom
"Dvije dame!"
Kao sestre blizanke! Prizor Nine Badrić i Leonarde Boban u šetnji Zagrebom očarao prolaznike
Paula Čatipović zablistala je na zagrebačkoj špici
zgodna paula
Tko je ljepotica sa špice koja pomutnju napravila opasno visokim izrezom na haljini?
Ellen Vanjorek na špici prošla u upečatljivoj modnoj kombinaciji
hrvatske kardashianke
Za mladom domaćom senzacijom i njenom trudnom majkom okretali su se svi na špici
Oženio se Ivo Kezić, bivši kandidat MasterChefa
ljubi rukometašicu
Vjenčao se bivši kandidat MasterChefa! Hrvatsku je dirnuo svojom tragičnom pričom
Margot Robbie na crvenom tepihu pokazala skoro sve
top ili flop?
Potpuno prozirna haljina najpoznatije plavuše sve zabezeknula, ispod je nosila samo tangice
vijesti
Eksplozija u kafiću u Madridu, 14 ozlijeđenih
užas u španjolskoj
Eksplozija u kafiću! Ozlijeđeno najmanje 25 ljudi
Nakon što je američki napad potopio brod s 11 mrtvih, novi incident s venezuelanskim ribarima
RAT PROTIV KARTELA
Razarač SAD-a krcat marincima i krstarećim raketama zauzeo brod: "To su skromni i bezopasni ribari"
Otkriveno u kakvim je mukama umirala Tijana R.
novi detalji tragedije
Otkriveno u kakvim je mukama umirala Tijana (19) nakon parasailing vožnje: Objavljen nalaz obdukcije
show
zdravlje
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
Pokažite što znate!
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
"Ovako to rade Slovenci": Prizor iz Ljubljane podigao prašinu na društvenim mrežama, povela se velika rasprava
Hmm…
"Ovako to rade Slovenci": Prizor iz Ljubljane podigao prašinu na društvenim mrežama, povela se velika rasprava
"Pa stvarno smo mi na Balkanu specijalci": Snimka iz BiH nasmijala cijelu regiju
LOL
"Pa stvarno smo mi na Balkanu specijalci": Snimka iz BiH nasmijala cijelu regiju
tech
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Roditelji, oprez!
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Počinje velika tehnološka revolucija u zrakoplovstvu: Nebom će dominirati potpuno drukčije letjelice
Napravljen veliki korak
Počinje velika tehnološka revolucija u zrakoplovstvu: Nebom će dominirati potpuno drukčije letjelice
Nema tu nikakve magije: Šef Riviana objasnio zašto su kineski automobili jeftiniji od konkurencije
Jednostavno je
Nema tu nikakve magije: Šef Riviana objasnio zašto su kineski automobili jeftiniji od konkurencije
Talijanima prekipjelo zbog situacije s Baturinom, Fabregas odbrusio: "Kao da je Maradona..."
Slaba minutaža
Talijanima prekipjelo zbog situacije s Baturinom, trener odbrusio: "Kao da je Maradona..."
Danas u Beogradu ždrijeb Europskog vaterpolskog prvenstva
Svaka utakmica kao finale
Ždrijeb koji sve okreće naglavačke: Evo što čeka Hrvatsku u Beogradu
Goran Tomić više nije trener Istre 1961
Nasljednik već poznat?
Nakon Đalovića, pao je i drugi otkaz sezone: Prvoligaš potvrdio razlaz s trenerom
LEYLA: ANKETA: Je li kraj serije "Leyla" opravdao vaša očekivanja?
LEYLA
LEYLA: ANKETA: Je li kraj serije "Leyla" opravdao vaša očekivanja?
Tko je napustio Zaglave i otišao u Albaniju doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Tko je napustio Zaglave i otišao u Albaniju doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
Što učiniti kada sva sigurnost nestane otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
Skrivena sudbina
Što učiniti kada sva sigurnost nestane otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
Probajte, bit će vam drago: Za uvijek sočnu piletinu treba vam samo jedan sastojak
Provjeren recept
Probajte, bit će vam drago: Za uvijek sočnu piletinu treba vam samo jedan sastojak
Najveća greška koju radimo kad kupimo sir u trgovini i donesemo ga kući
Nemojte ovo raditi
Najveća greška koju radimo kad kupimo sir u trgovini i donesemo ga kući
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
U poznatom lancu brze hrane nudi se wagyu burger Gordona Ramsaya. Cijena je očekivano visoka
Limitirana serija
U poznatom lancu brze hrane nudi se wagyu burger Gordona Ramsaya. Cijena je očekivano visoka
Ulična moda Zagreb bluza s volanima
Tako ženstvena
Traperice plavokose dame iz centra Zagreba vizualno produžuju noge, ali bluza je ta koja je privukla sve poglede
Zagreb špica: Ružičasta košulja u muškom street style izdanju
ČISTA PETICA
To se traži! Markantan gospodin iz Zagreba udario kontru modnim zabranama
Haljine u smeđoj boji
MODELI ZA SVE PRIGODE
Smeđa je hit: 20 haljina u boji jeseni već od 6,99 eura
