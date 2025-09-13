Među brojnim poznatima na špici istaknula se radijska imena čiji je odlazak rastužio slušatelje

Pogledajte tko je sve prošetao špicom ovog vikenda u Zagrebu.
Fotografi su imali pune ruke posla, a među brojnima koji su prošetali bili su Michel Bakić, Ellen Vanjorek, Petra Meštrić, Anica Kovačević, Niko Tokić Kartelo i drugi.
Tarik Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX
Renata Končić Minea Foto: Josip Moler / CROPIX
Matea Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX
Goranna McDonald Foto: Josip Moler / CROPIX
Niko Tokić Kartelo Foto: Josip Moler / CROPIX
Michel Bakić Foto: Josip Moler / CROPIX
Leo Alagić Maminjo Foto: Josip Moler / CROPIX
Paula Čatipović Foto: Josip Moler / CROPIX
Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX
Ellen Vanjorek - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX
Ellen Vanjorek - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
Petra Meštrić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
Petra Meštrić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX
Osmijeh prolaznicima izmamili su i radijski voditelji Hrvoje Kečkeš, Marko Bratoš i Dora Srdar koji su nedavno sve iznenadili velikim radijskim transferom.
Hrvoje Kečkeš Foto: Josip Moler / CROPIX
Marko Bratoš i Dora Srdar Foto: Josip Moler / CROPIX
