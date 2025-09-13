Među brojnim poznatima na špici istaknula se radijska imena čiji je odlazak rastužio slušatelje

Pogledajte tko je sve prošetao špicom ovog vikenda u Zagrebu.

Sunčana rujanska subota na zagrebačku špicu izmamila je brojna poznata lica.

Fotografi su imali pune ruke posla, a među brojnima koji su prošetali bili su Michel Bakić, Ellen Vanjorek, Petra Meštrić, Anica Kovačević, Niko Tokić Kartelo i drugi.

Tarik Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX

Renata Končić Minea Foto: Josip Moler / CROPIX

Matea Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Goranna McDonald Foto: Josip Moler / CROPIX

Niko Tokić Kartelo Foto: Josip Moler / CROPIX

Michel Bakić Foto: Josip Moler / CROPIX

Leo Alagić Maminjo Foto: Josip Moler / CROPIX

Paula Čatipović Foto: Josip Moler / CROPIX

Anica Kovačević Foto: Josip Moler / CROPIX

Ellen Vanjorek - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX

Ellen Vanjorek - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra Meštrić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra Meštrić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Osmijeh prolaznicima izmamili su i radijski voditelji Hrvoje Kečkeš, Marko Bratoš i Dora Srdar koji su nedavno sve iznenadili velikim radijskim transferom.

Hrvoje Kečkeš Foto: Josip Moler / CROPIX

Marko Bratoš i Dora Srdar Foto: Josip Moler / CROPIX

