Prirodne ženske obline: Sestra slavne pjevačice u prekratkim hlačicama pokazala previše

Noah Cyrus u ležernom izdanju viđena na ulicama Los Angelesa, cijeli život živi u sjeni slavne sestre.

Američka pjevačica i kantautorica Noah Cyrus, mlađa sestra poznate Miley Cyrus, ponovno je privukla pažnju javnosti svojim jedinstvenim modnim stilom.

Glazbenica je nedavno snimljena na ulicama Los Angelesa u potpuno opuštenom i udobnom izdanju koje savršeno odražava njezin laid-back stil.

Noah Cyrus - 1 Foto: Profimedia

Noah Cyrus - 2 Foto: Profimedia

Za ovu prigodu Noah je odabrala kratke smeđe hlačice koje je kombinirala s crnom oversized majicom i crnim čizmama do pola lista, a kosu je jednostavno svezala ukosnicom. Outfit jasno pokazuje da 24-godišnja pjevačica voli casual komade i ne libi se istaknuti vlastitu osobnost kroz jednostavne, ali upečatljive kombinacije. U kratkim hlačicama nije se ustručavala pokazati previše.

Noah Cyrus - 3 Foto: Profimedia

Noah Cyrus već godinama njeguje svoj prepoznatljiv stil, koji često kombinira elemente streetweara i boho estetike. Osim modnog izražavanja, poznata je i po glazbi kojom se uspješno probila iz sjene slavne obitelji te je zaradila nominaciju za Grammy u kategoriji najboljeg novog izvođača.

