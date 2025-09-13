Prirodne ženske obline: Sestra slavne pjevačice u prekratkim hlačicama pokazala previše

Noah Cyrus u ležernom izdanju viđena na ulicama Los Angelesa, cijeli život živi u sjeni slavne sestre.
Glazbenica je nedavno snimljena na ulicama Los Angelesa u potpuno opuštenom i udobnom izdanju koje savršeno odražava njezin laid-back stil.
Noah Cyrus - 1 Foto: Profimedia
Noah Cyrus - 2 Foto: Profimedia
Za ovu prigodu Noah je odabrala kratke smeđe hlačice koje je kombinirala s crnom oversized majicom i crnim čizmama do pola lista, a kosu je jednostavno svezala ukosnicom. Outfit jasno pokazuje da 24-godišnja pjevačica voli casual komade i ne libi se istaknuti vlastitu osobnost kroz jednostavne, ali upečatljive kombinacije. U kratkim hlačicama nije se ustručavala pokazati previše.
Noah Cyrus - 3 Foto: Profimedia
Noah Cyrus već godinama njeguje svoj prepoznatljiv stil, koji često kombinira elemente streetweara i boho estetike. Osim modnog izražavanja, poznata je i po glazbi kojom se uspješno probila iz sjene slavne obitelji te je zaradila nominaciju za Grammy u kategoriji najboljeg novog izvođača.
Miley Cyrus - 2 Foto: Profimedia
Miley Cyrus - 3 Foto: Profimedia
Noah Cyrus (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images
Noah Cyrus (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
