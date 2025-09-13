Prvi prizori Miše Kovača nakon dugo vremena! Splitska legenda zapjevala na fešti

Mišo Kovač viđen je u javnosti nakon dugo vremena, njegove fotografije podijelila je supruga Joška Čaglja Joleta, Ana Čagalj.

U Splitu je u petak navečer otvoren Medicinski centar Split, a na događaj su došli brojni hrvatski poznati.

Ipak, jedno lice izazvalo je najviše pozornosti, a bio je to legendarni pjevač Mate Mišo Kovač.

Mišo Kovač - 3 Foto: Instagram

Mnogi su se fotografirali s njim, a među njima su i Ana Čagalj, Jolina supruga, koja je njegove fotografije podijelila na Instagramu.

Mišo Kovač - 2 Foto: Instagram

Mišo je u jednom trenutku fešte zapjevao okupljenima. Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama vidi se Mišo koji sjedi na stolici i pjeva pjesme ''Ako me ostaviš'' i ''Poljubi zemlju''.

Mišo Kovač - 1 Foto: Instagram

Pjevač je nedavno napunio 84 godine, a unatoč borbi sa zdravljem odlično se drži.

"'Dobro je. Nisam ga posjetila, čuli smo se, ali posjetit ću ga sutra ili preksutra. On je, znaš njega, ne da se on. Dobar je", ispričala je njegova kćer Ivana za IN magazin, dodavši: "Uživa kako je i zaslužio."

Mate Mišo Kovač - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Mišo Kovač Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Ukoliko smatrate da znate sve Mišine stihove, riješite naš kviz OVDJE.

Znate li da jedan Mišin hit možete čuti u slavnoj američkoj seriji? Više o tome pročitajte OVDJE.

In Magazin: Mišo Kovač - 1 Foto: DNEVNIK.hr

