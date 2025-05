Ivana Kovač za IN magazin progovorila o zdravstvenom stanju Miše Kovača!

Grad podno Marjana sinoć je disao jednom dušom! U velikoj dvorani na punim Gripama održan je duhovno-humanitarni koncert pod nazivom "Split slavi, moli i voli'', čiji je prihod namijenjen za izgradnju studentske kapelice. Najveće oduševljenje izazvao je nastup Marka Perkovića Thompsona, a djelić nezaboravne atmosfere donosi vam naš Gordan Vasilj.

''Lijepo vas je vidjeti ovako vesele i dobre volje. Drago mi je da sam dio ove humanitarne priče.''

Dva mjeseca prije spektakla na zagrebačkom hipodromu, Marko Perković Thompson sinoć je nastupio na duhovno-humanitarnom koncertu "Split slavi, moli i voli''.

Popularni glazbenik kojeg je za sinoćnju prigodu pratila grupa Croatica, otpjevao je nekoliko pjesama i izazvao potpuni delirij na punim Gripama.

In Magazin: Humanitarni koncert duhovne glazbe u Splitu - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Humanitarni koncert duhovne glazbe u Splitu - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Humanitarni koncert duhovne glazbe u Splitu - 5 Foto: In Magazin

Sinoćnji program je uz glumca Peru Eranovića vodila Simona Mijoković, kojoj je ovo bio prvi voditeljski angažman.

''Pa kad mi je moj brat u Kristu don Antun Mate Antunović javio 'sestro, da bi volio da budem voditeljica rekli smo, u redu, molit ćemo za tu nakanu. Moj duhovnik fra Ivan je blagoslovio, moj suprug je blagoslovio i rekli smo ajmo, u neke nove pobjede s Kristom, da vidimo možda neke talente'', rekla je Simona.

In Magazin: Humanitarni koncert duhovne glazbe u Splitu - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Humanitarni koncert duhovne glazbe u Splitu - 4 Foto: In Magazin

Nekadašnja reality zvijezda, koja posljednjih 13 godina živi vjeru na koncert je stigla iz Međugorja, a već sutra sa suprugom i djecom ide na duhovnu obnovu u Svetice.

''Pa da je meni netko rekao prije 15 godina da ću biti supruga otvorena životu, majka, truditi se biti na misama, živjeti sakramentalno, rekla bih što je ovo? Zvuči nemoguće, ali Bogu je sve moguće i svaki dan zahvaljujem svim srcem što me je Gospodin pozvao, oslobodio, ozdravio i iscijelio.''

In Magazin: Humanitarni koncert duhovne glazbe u Splitu - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Humanitarni koncert duhovne glazbe u Splitu - 7 Foto: In Magazin

In Magazin: Humanitarni koncert duhovne glazbe u Splitu - 9 Foto: In Magazin

Posljednjih godinu i pol vjeru javno svjedoči i Ivana Kovač, koja sada svoj život ne može zamisliti bez Boga.

''Sad bih ja htjela da svi to osjete, koja je to ljepota, ljubav, milost. Kad osjetiš njegovu milost u svom životu sve drugo pada u vodu, bezvrijedno je. A ne ide, ne mogu, mogu pokušavat, ma da ja mogu pričat, i nikad ne znaš jedna moja rečenica nekome može izokrenuti nešto.''

In Magazin: Humanitarni koncert duhovne glazbe u Splitu - 8 Foto: In Magazin

In Magazin: Humanitarni koncert duhovne glazbe u Splitu - 11 Foto: In Magazin

Mišina mala nam je otkrila da je upravo snimila duet s Draženom Zečićem, a na pitanje o legendarnom ocu, odgovara:

''Dobro je. Nisam ga posjetila, čuli smo se, ali posjetit ću ga sutra ili preksutra. On je, znaš njega, ne da se on. Dobar je.''

I dalje je u Podstrani?

''Je. Uživa kako je i zaslužio.''

Vjera, još od mladenačkih dana, dok je svirao u splitskoj crkvi svetog Dominika, igra veliku ulogu u životu pjevača s najvećom obitelji na našoj glazbenoj sceni, Petra Dragojevića, koji je sinoć prvi put u karijeri zapjevao na duhovnom koncertu.

In Magazin: Ivana i Mišo Kovač Foto: In Magazin

''Sve je počelo od moje supruge i onda je sve to krenulo na bolje. Ušli smo u vjeru i tako živimo dan danas i to mi puno znači i to mi je ustvari jedna velika vodilja. Dan mi počinje s molitvom, tako da dođem sebi, da se malo restartam i da krenem dalje.''

Nakon dugogodišnje glazbene pauze sinoć je na Gripama nastupila i Zrinka, čiji su hitovi ''Srce od zlata'' i duet s Matkom Jelavićem ''Ti samo ti'' 90-ih vladali top listama, a koje mladenci i danas, nakon 30 godina, često biraju za prvi ples. Nekadašnja pjevačica grupe Stijene nam je ekskluzivno otkrila, da se nakon ljeta planira vratiti na scenu.

''Obiteljska sam žena i kad su meni došla djeca, ja sam njih stavila na prvo mjesto i onda sam mislila e, sad su mali pa sad neka krenu u školu pa ovo pa ono. Nekako nisam mogla biti na obje strane savršena, a odlučila sam biti u tom pogledu kao majka savršena'', kaže Zrinka.

In Magazin: Humanitarni koncert duhovne glazbe u Splitu - 10 Foto: In Magazin

Predivnu glazbenu priču na Gripama nastupom je uveličao i nesuđeni svećenik Stjepan Lach.

''Ministrirao sam i čitao na misama pa su me uvijek bake u selu gledale i govorile 'ovaj će biti svećenik'. Išao sam i u Katoličku srednju školu, još sam si jedan čavao u taj križ zabio, ali, evo, na kraju nisam završio kao svećenik. Imam suprugu i troje djece, i u obitelji sam se nekako ostvario, a vjera je ono što mi daje smisao cijelom životu.''

A na krilima vjere na sinoćnji koncert je stiglo i nekoliko tisuća mladih iz svih krajeva Hrvatske, kako bi zajedno pjesmom i molitvom podržali izgradnju studentske kapelice.

