Prekratka haljina Mile Elegović potiče na raspravu, je li pretjerala s outfitom za ovakvo događanje?

Mila Elegović u Bjelovaru je s Goranom Navojcem otvorila BOK Fest, ali svu pozornost ukrala je njena sako-haljina.

Mila Elegović danas je bila centar pozornosti u Bjelovaru.

Mila Elegović - 8 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Uz kolegu Gorana Navojca otvorila je 22. BOK Fest kazališnu smotru, ali jedino u što se gledalo bila je njena doista kratka haljina.

Mila Elegović - 2 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Mila Elegović - 6 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Ružičasta sako-haljina otkrila je njen dekolte, a bež majica dodatno je naglasila bujne grudi te je izgledalo kao da ne nosi ništa, a prekratka haljina istaknula je njene noge u mrežastim najlonkama.

Mila Elegović - 5 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Mila Elegović - 7 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Iako je bila vrlo raspoložena, Mila je na bini stajala vrlo ukočeno kako ne bi pokazala previše.

Mila Elegović - 3 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Mila Elegović - 4 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Je li haljina Mile Elegović prekratka? Da, pa što je ovo Bože dragi?

Nije, kao curica je

Kratka ili ne, odlično joj stoji Da, pa što je ovo Bože dragi?

Nije, kao curica je

Kratka ili ne, odlično joj stoji Ukupno glasova:

Mili su 54 godine, ali i dalje izgleda fantastično.

'Mislim da neka kultura sebe bar u mom životu postoji, ja volim ljepotu, volim ju u svim stvarima volim ju na drugim ljudima, a ljepota podrazumijeva napor, a danas ljudi kažu volim prirodno i opušteno, a ustvari se ne žele truditi'', rekla je za IN magazin.

Mila Elegović - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ona se itekako trudi, pazi na prehranu i treninge ne propušta.

''Treninge u mojim godinama sad već morate raditi da bi bili vitalni, ne ni zdravi ni lijepi nego da bi bili vitalni. Ja jako volim treninge, obično sam najstarija u teretani ali nema veze, ja ću trenirati zauvijek'', poručila je.

Mila Elegović Foto: Bojan Zibar

Mila Elegović Foto: Damjan Tadic/Cropix

"Ja inače imam inzulinsku rezistenciju i to je, ajmo reći, predziđe dijabetesa, tako da jedem šest puta dnevno, balansirano, malo. Nešto jednostavno moraš izbaciti, primjerice šećer, masnoću. Tijelo ti to vrati. I ja ne znam da sam ikad imala idealniju težinu, negdje oko 51 kg. Vježbanje isto tako. Vježbam, apsolutno, svaki drugi dan po 20 minuta. Imam svoju aplikaciju jer u koroni nisam više imala trenera i onda sam shvatila da su meni moji treneri donijeli najbolju stvar, a to je disciplina, i da su me naučili da sama moram vježbati", otkrila je Mila u emisiji Zdravlje na kvadrat, a tada je otkrila i da odlazi na tretmane uljepšavanja.

Mila Elegović Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Naša zlatna olimpijka potvrdila šuškanja, prekinula je dugogodišnju vezu uoči vjenčanja!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Ultradubokim dekolteom naša influencerica riskirala je svaki pokret: ''Pa dobro, šta je ovo!?''

Pogledaji ovo inMagazin Naš zgodni rukometaš progovorio o samozatajnoj djevojci: ''Mi smo se znali sto godina, odvilo se nesvjesno...''

Pogledaji ovo inMagazin Ako još niste probali uštipke Mare iz Sinja, sad je vrijeme za to: ''Meni je ulica dala brend!''

Pogledaji ovo Celebrity Razočarana Jelena Rozga fanovima obznanila tužnu vijest: ''Posebno mi je teško jer način kakav zaslužujete...''

Pogledaji ovo inMagazin Zašto će sljedeća transformacija u našem hit-showu za Stelu Rade biti baš ona prava?

Pogledaji ovo Celebrity Suprug Blanke Vlašić prozvao belgijskog sportaša, on mu žestoko uzvratio: ''Bolje brini za svoju obitelj!''

Pogledaji ovo Nekad i sad Pogledajte kako je Marko Grubnić izgledao prije 15 godina, tada je imao potpuno drugačiji imidž